Азійські акції зростають перед даними по інфляції в США; слабкі індекси ділової активності в Китаї дають надію на стимулювання

Більшість азіатських акцій дещо зросли в п'ятницю, оскільки основна увага була зосереджена на майбутніх ключових даних по інфляції в США, в той час як китайські ринки зросли, оскільки м'які дані по діловій активності породили надію на подальші стимули.

Регіональні фондові індекси відреагували на слабке нічне закриття на Волл-стріт, оскільки слабкі дані по валовому внутрішньому продукту посилили занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання і високих процентних ставок. Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії.

Основна увага зараз прикута до даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою, для отримання додаткових підказок щодо процентних ставок. Показник буде опублікований пізніше в п'ятницю.

Очікування даних по інфляції обмежило будь-яке значне зростання на азіатських ринках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,3% кожен у п'ятницю, навіть незважаючи на те, що дані індексу менеджерів із закупівель показали погіршення ділової активності.

Індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю знову скоротився в травні, в той час як індекс ділової активності в невиробничому секторі зростав повільніше, ніж очікувалося, вказуючи на те, що ефект від попередніх стимулюючих заходів вичерпується.

Але слабкі показники посилили сподівання на те, що Пекін надасть більше політичної підтримки економіці, особливо після того, як уряд розгорнув шквал заходів підтримки.

«...може зрости нагальність прискорення розгортання політики trade-in та інших заходів для підтримки споживання та інвестицій, щоб зберегти економіку на шляху до досягнення цільового показника зростання в 5% цього року», - пишуть аналітики ING у своїй замітці.

Китайські фондові індекси закінчили травень у флеті, оскільки відскок від багаторічних мінімумів призупинився в останні тижні.

Гонконгські акції, однак, були лідерами дня: індекс Hang Seng зріс на 1,3%, оскільки інвестори купували акції потужних технологічних компаній зі значним дисконтом.

Індекс Hang Seng також був найкращим показником в Азії в травні, збільшившись за місяць майже на 4%, оскільки інвестори прагнули отримати більший прибуток від потенційного відновлення економіки Китаю.

Більшість азійських акцій зросли в п'ятницю, але в травні були налаштовані на середні показники, оскільки побоювання високих процентних ставок та інфляції підірвали настрої на фондових ринках.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, а широкий індекс TOPIX додав 0,7%, оскільки дані по індексу споживчих цін з Токіо показали помірне зростання інфляції.

Але обидва індекси були налаштовані на зниження в травні, оскільки вони впали нижче рекордних максимумів, досягнутих на початку 2024 року.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,4% в п'ятницю і має втратити майже 2% в травні через розгром акцій великих виробників мікросхем на тлі зростаючих сумнівів щодо штучного інтелекту.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,5% і, як очікується, не зміниться до кінця травня на тлі зростаючих побоювань, що австралійська економіка охолоджується через повільну інфляцію і високі процентні ставки.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали незначне зростання після того, як цього тижня індекс різко впав з рекордних максимумів. Хвилювання через загальні вибори 2024 року призвели до незначних втрат індексу Nifty в травні, а результати виборів мають бути оголошені 4 червня.