Nasdaq впав на 1%; акції Salesforce тиснуть на технології

Американські фондові індекси знизилися в четвер: Nasdaq впав більш ніж на 1%, а акції технологічних компаній очолили падіння після невтішного прогнозу Salesforce.

Інвестори також проаналізували дані, які показали, що в першому кварталі економіка зростала повільніше, ніж очікувалося раніше. Окремий звіт показав, що кількість щотижневих заявок на допомогу з безробіття зросла більше, ніж очікувалося.

Акції Salesforce впали на 19,7% на наступний день після того, як компанія спрогнозувала прибуток і виручку в другому кварталі, нижчі за очікування інвесторів, через слабкі витрати клієнтів на хмарні та корпоративні бізнес-продукти.

Технологічний сектор S&P 500 впав на 2,5%, що стало найбільшим негативним фактором для базового індексу. Сектор комунікаційних послуг впав на 1,1%, в той час як решта секторів S&P 500 закрилися зростанням.

Звіт Міністерства торгівлі показав, що економіка в першому кварталі зростала повільніше, ніж передбачалося раніше, після того, як були переглянуті в бік зниження споживчі витрати і витрати на обладнання, а ключовий показник інфляції знизився, напередодні п'ятничного звіту про витрати на особисте споживання за квітень.

«Зазвичай можна було б очікувати, що ринок підніметься після погіршення прогнозу ВВП, оскільки це сигналізує про те, що економіка сповільнюється, робота ФРС виконана, і ми можемо очікувати на зниження ставок. Це не та реакція, яку ми отримуємо сьогодні", - сказав Марк Хаккетт, керівник відділу інвестиційних досліджень Nationwide.

«Тому я трохи здивований, але не настільки, тому що після шеститижневого (ралі), яке ми пережили, ринок досить здоровий і очікується деяка консолідація або бічний рух на деякий час».

S&P 500 втратив 31,47 пунктів, або 0,60%, до 5 235,48, в той час як Nasdaq Composite втратив 183,50 пунктів, або 1,08%, до 16 737,08. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 330,06 пунктів, або на 0,86%, до 38 111,48.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилась після публікації даних, в той час як шанси на зниження процентної ставки у вересні щонайменше на 25 базисних пунктів зросли до 50,4% з 48,7% до публікації даних, згідно з FedWatch Tool від CME Group. Дохідність облігацій досягла багатотижневих максимумів на початку тижня.

Після закриття торгів акції Dell Technologies впали більш ніж на 12%, оскільки компанія повідомила про квартальні результати. Акції завершили регулярну сесію з падінням на 5,2%.

Акції HP підскочили на 17% після того, як компанія опублікувала кращі, ніж очікувалось, доходи за другий квартал.

Акції Tesla зросли на 1,5% після того, як агентство Reuters повідомило, що компанія готується зареєструвати своє програмне забезпечення для повного самостійного водіння в Китаї.

Акції рітейлера Best Buy зросли на 13,4% після того, як перевершили прогнози щодо квартального прибутку, в той час як мережа універмагів Kohl's впала на 22,9% після того, як знизила свої річні прогнози щодо продажів і прибутку.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищувала кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,57 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 1,41 до 1.

Індекс S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів і 10 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 95 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,10 мільярдів акцій, порівняно з 12,39 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.