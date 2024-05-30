Фінансові новини
- |
- 30.05.24
- |
- 19:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро і фунта, падає щодо єни
15:43 30.05.2024 |
Долар США слабо змінюється до євро й фунта стерлінгів на торгах у четвер, різко дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), напередодні зріс на 0,5% слідом за підйомом дохідностей US Treasuries.
Трейдери чекають на публікацію звіту про доходи й витрати американців за квітень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), відстежуваний американським ЦБ. Ці дані можуть вплинути на очікування інвесторів щодо термінів зниження базової процентної ставки ФРС.
Мінторг США оприлюднить цю статистику в п'ятницю.
Водночас у четвер буде опубліковано переглянуту оцінку зростання американської економіки в першому кварталі. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що початкову оцінку, яка вказувала на зростання ВВП на 1,6% у перерахунку на річні темпи, буде знижено до 1,3%.
Пара євро/долар за даними на 14:14 кч у четвер торгується на рівні $1,0815 порівняно з $1,0803 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2706 порівняно з $1,2701 за підсумками торгів у середу.
Курс долара в парі з єною впала на 0,6% і становила 156,72 єни порівняно зі 157,66 єни напередодні.
Японська нацвалюта подешевшала в середу до рівня, що спровокував нову хвилю побоювань інтервенцій влади на валютному ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали - Олексій Кучеренко
|5 катерів та 2 пороми уражені внаслідок нічної атаки на Крим
|Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
|В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро і фунта, падає щодо єни
|ЄЦБ вперше в історії оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату – Bloomberg
|НБУ послабив довідковий курс гривні на 1 коп - до 40,4911 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.05.24
|Ціни на золото знижуються через зміцнення долара на тлі зростання процентних ставок
|Азійські акції падають через втрати в технологічному секторі на тлі зростання ставок та побоювань щодо інфляції
Бізнес
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету