Долар США стабільний до євро і фунта, падає щодо єни

Долар США слабо змінюється до євро й фунта стерлінгів на торгах у четвер, різко дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), напередодні зріс на 0,5% слідом за підйомом дохідностей US Treasuries.

Трейдери чекають на публікацію звіту про доходи й витрати американців за квітень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), відстежуваний американським ЦБ. Ці дані можуть вплинути на очікування інвесторів щодо термінів зниження базової процентної ставки ФРС.

Мінторг США оприлюднить цю статистику в п'ятницю.

Водночас у четвер буде опубліковано переглянуту оцінку зростання американської економіки в першому кварталі. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що початкову оцінку, яка вказувала на зростання ВВП на 1,6% у перерахунку на річні темпи, буде знижено до 1,3%.

Пара євро/долар за даними на 14:14 кч у четвер торгується на рівні $1,0815 порівняно з $1,0803 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2706 порівняно з $1,2701 за підсумками торгів у середу.

Курс долара в парі з єною впала на 0,6% і становила 156,72 єни порівняно зі 157,66 єни напередодні.

Японська нацвалюта подешевшала в середу до рівня, що спровокував нову хвилю побоювань інтервенцій влади на валютному ринку.