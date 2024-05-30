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НБУ послабив довідковий курс гривні на 1 коп - до 40,4911 грн/$1
12:33 30.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 30 травня 2024 року.
|Показник
|29.05.2024
|30.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.4817
|40.4911
|0.02
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 30 травня - 40,4832 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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