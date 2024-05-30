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АНАЛІТИКА

Уолл-стріт завершила торги зниженням на тлі занепокоєння щодо ставок, зростання прибутковості облігацій

07:54 30.05.2024 |

Фінанси

 

Американські акції впали в середу на тлі подальшого зростання прибутковості казначейських облігацій і занепокоєння щодо термінів і масштабів можливого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Індекс Dow впав більш ніж на 1% і досяг найнижчого рівня майже за місяць. Усі сектори S&P 500 також знизилися, причому чутливі до ставок комунальні послуги були серед секторів, що зазнали найбільшого падіння.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла чотиритижневого максимуму на рівні 4,6%, продовживши зростання у вівторок, після слабких боргових аукціонів.

«Ви продовжуєте спостерігати зростання прибутковості облігацій, що тисне на акції ... Це продовження нестабільного, нерівномірного відновлення", - сказав Джеймс Абате, керуючий фондом Centre American Select Equity.

Суперечливі очікування щодо розміру та часу потенційного зниження процентних ставок тримають ринок у напрузі з початку цього року.

Тривка інфляція та яструбині коментарі центральних банків змусили трейдерів відсунути очікування першого зниження ставок до листопада або грудня, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Акції утримали свої втрати після виходу Бежевої книги, звіту ФРС США. Він показав, що економічна активність в США продовжувала зростати з початку квітня до середини травня, але компанії стали більш песимістично налаштовані щодо майбутнього, в той час як інфляція зростала помірними темпами.

S&P 500 втратив 39,09 пунктів, або 0,74%, до 5 266,95, а Nasdaq Composite - 99,30 пунктів, або 0,58%, до 16 920,58. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 411,32 пункти, або 1,06%, до 38 441,54.

Основна увага цього тижня прикута до п'ятничної публікації квітневих даних по особистим споживчим витратам - основного показника інфляції, якому надає перевагу ФРС.

Nasdaq відступив після того, як у вівторок вперше закрився вище позначки 17 000, а індекс Russell 2000 впав на 1,5%.

Після закриття біржі акції Salesforce впали більш ніж на 15%, оскільки компанія повідомила про результати і прогноз доходів у другому кварталі, які виявилися нижчими за очікування. Акції Salesforce завершили чергову сесію з підвищенням на 0,7%.

Акції Marathon Oil виросли на 8,4% після того, як ConocoPhillips заявила, що купить компанію в рамках угоди за трохи більше ніж $15 млрд. Акції ConocoPhillips впали на 3,1%. Енергетичний сектор впав на 1,8%.

Акції авіакомпаній знизились на чолі з American Airlines, які впали на 13,5% після того, як компанія знизила свій прогноз прибутку на другий квартал.

Акції Dick's Sporting Goods зросли на 15,9% після підвищення прогнозів річних продажів і прибутку, а Abercrombie & Fitch - на 24,3% після підвищення прогнозу річного зростання продажів.

На Nasdaq падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,78 до 1, а на NYSE - 5,25 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 7 нових 52-тижневих максимумів та 16 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 45 нових максимумів та 149 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,24 млрд. акцій, порівняно з 12,38 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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