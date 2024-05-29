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Долар стабільний до євро, слабо дорожчає до фунта та єни

15:50 29.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у середу, незначно зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.

Підтримку американській валюті надає зростання очікувань, що Федеральна резервна система почне пом'якшувати грошово-кредитну політику пізніше за інші великі світові ЦБ, з огляду на повільніше, ніж очікувалося, ослаблення інфляції, а також стійкість економіки США.

Трейдери практично впевнені, що Федрезерв не змінюватиме ставки в червні та в липні, зазначає Market Watch. Шанси на її зниження у вересні наразі ринок оцінює у 45,8% порівняно з 57,5% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) може опустити ключові процентні ставки вже на найближчому засіданні, яке відбудеться 6 червня. Водночас наразі незрозуміло, якою буде політика європейського регулятора в частині, що залишилася до 2024 року.

"Терміни, швидкість і масштаби пом'якшення політики ЄЦБ залежатимуть від статданих, що надходять", - заявив у вівторок глава ЦБ Нідерландів Клаас Кнот.

Попередній звіт Федерального статистичного управління ФРН (Destatis), опублікований у середу, показав прискорення темпів інфляції в Німеччині в травні.

Споживчі ціни у ФРН, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, збільшилися на 2,8% у річному вираженні після зростання на 2,4% місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували їхнього підйому на 2,7%.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кв у середу торгується на рівні $1,0855 порівняно з $1,0857 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2749 порівняно з $1,2763 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною піднялася до 157,27 єни з 157,18 єни напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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