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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,4817 грн/$1
12:36 29.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 29 травня 2024 року.
|Показник
|28.05.2024
|29.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.37
|40.4817
|0.28
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 29 травня - 40,3958 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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