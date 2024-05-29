ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.05.24

Долар був стабільним в середу, перед важливими даними по інфляції, що вийдуть цього тижня, на прогнозах того, що Федеральний резерв навряд чи знизить ставки до кінця цього року, в той час як єна впала до найслабшого рівня за останні чотири тижні.