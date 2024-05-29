Ціни на золото стабільні на тлі вагань щодо ставок, мідь не змінилася, в центрі уваги Китай

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в середу, оскільки основна увага була зосереджена на прийдешніх даних по інфляції і процентних ставках в США, хоча дещо яструбиний прогноз щодо ставок зберігав обережність трейдерів по відношенню до ринків металів.

Серед промислових металів ціни на мідь також торгувалися в діапазоні, оскільки оптимізм щодо китайських стимулюючих заходів охолонув, а трейдери очікували нових економічних сигналів від найбільшого в світі імпортера міді.

Спотове золото впало на 0,1% до 2358,93 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 2359,80 доларів за унцію напередодні закінчення терміну їх дії цього тижня.

Ціни на жовтий метал залишалися стабільними, навіть незважаючи на те, що долар і прибутковість казначейських облігацій зміцнилися на одноденних торгах.

Хоча ціни на золото були стабільними, вони залишалися приблизно на 100 доларів нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Основна увага на ринках металів була зосереджена на подальшому зниженні процентних ставок в США, особливо після того, як низка «яструбиних» сигналів з боку ФРС призвела до того, що трейдери почали неухильно оцінювати очікування зниження ставок у вересні.

Президент ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі попередив у вівторок, що деякі політики не виключають подальшого підвищення ставок, щоб вгамувати тривку інфляцію - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для ринків металів.

Коментарі Кашкарі з'явилися перед низкою інших виступів представників ФРС на цьому тижні, а також даними індексу цін PCE, який є ключовим показником інфляції, що використовується ФРС.

Високі відсоткові ставки віщують більший тиск на золото, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали в середу показали змішану динаміку. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до 1069,00 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до 32,312 доларів за унцію.

Але ці два метали значно перевершили золото в останні тижні, оскільки їх залежність від промислових ринків призвела до спекулятивного шаленства, яке сприяло зростанню промислових ринків.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $10 566,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,8715 за фунт.

Обидва контракти стабілізувалися значно нижче нещодавніх рекордних максимумів, оскільки спекулятивний ажіотаж на промислових металах вичерпався.

Найбільший імпортер міді Китай оголосив про додаткові заходи підтримки для сектора нерухомості на цьому тижні. Але трейдери не надто зраділи цьому кроку, оскільки вони очікували подальших сигналів про те, як Пекін буде реалізовувати і фінансувати нові заходи стимулювання.

Цього тижня основна увага також прикута до ключових даних індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше економічних сигналів від найбільшого в світі імпортера міді.