Nasdaq закрився вище 17 000; S&P 500 трохи виріс, Dow знизився

У вівторок індекс Nasdaq вперше в історії перетнув позначку 17 000 завдяки зростанню акцій Nvidia, в той час як S&P 500 закрився ледь вище, а Dow знизився через зростання прибутковості казначейських облігацій.

Акції Nvidia підскочили на 7% і підтримали акції інших виробників мікросхем, коли трейдери повернулись з вихідних, що були продовжені через свята. Індекс напівпровідників виріс на 1,9%.

Технологічний сектор S&P 500 очолив зростання серед секторів, в той час як охорона здоров'я була найбільшим падінням разом з промисловими галузями.

Акції втратили позиції на післяобідніх торгах, оскільки, після слабких боргових аукціонів, прибутковість казначейських облігацій США піднялася до багатотижневих максимумів.

«Ми отримали два розчаровуючих результати і побачили, що прибутковість зросла, а (фондовий) ринок відреагував негативно», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

«Ринок не хоче, щоб дохідність зростала... до рівня, який, можливо, загрожує економіці та споживачам і зриває графік пом'якшення (Федеральної резервної системи)».

На цьому тижні інвестори очікують даних по інфляції в США, які можуть вплинути на очікування щодо зниження ставок ФРС.

Базовий звіт по індексу цін на особисте споживання в США за квітень буде опублікований цього тижня. Очікується, що основний інфляційний барометр ФРС залишиться незмінним.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 216,73 пункти, або 0,55%, до 38 852,86, S&P 500 виріс на 1,32 пункти, або 0,02%, до 5 306,04, а Nasdaq Composite - на 99,09 пункти, або 0,59%, до 17 019,88.

Уолл-стріт останнім часом б'є рекорди, оскільки інвестори ставлять на те, що центральний банк США може почати зниження процентних ставок цього року.

Очікування щодо термінів зниження ставок коливаються, а політики насторожені, оскільки дані все ще відображають стійку інфляцію.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів перевищує 50% лише в листопаді та грудні цього року. Ймовірність зниження ставки у вересні впала до 46% з понад 50% тиждень тому.

Сектор роздрібної торгівлі також буде в центрі уваги цього тижня, оскільки кілька рітейлерів, таких як Dollar General, Advance Auto Parts і Best Buy, мають оприлюднити результати своєї звітності.

У вівторок торги в США переходять на більш короткі розрахунки, що, як сподіваються регулятори, знизить ризики і підвищить ефективність, але, як очікується, тимчасово збільшить кількість збоїв в угодах для інвесторів.

Акції Apple виросли після того, як продажі iPhone в Китаї в квітні зросли на 52% в порівнянні з попереднім роком, показали розрахунки Reuters, засновані на галузевих даних. Але пізніше акції розгубили прибуток і закрилися лише трохи вище на рівні $189,99.

Акції GameStop зросли приблизно на 25,2% і закрилися на позначці $23,78. Пізно ввечері в п'ятницю ритейлер відеоігор повідомив, що залучив $933 млн, продавши 45 млн акцій в рамках «ринкової» пропозиції.

Акціонери Hess схвалили злиття з Chevron вартістю $53 млрд. Акції Hess зросли на 0,4%, тоді як акції Chevron - на 0,8%, а акції Exxon Mobil - на 1,3%.

На Nasdaq падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,34 до 1, а на NYSE - у співвідношенні 1,75 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 24 нових 52-тижневих максимумів та 11 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 93 нових максимуми та 107 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,91 мільярдів акцій, порівняно з 12,32 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.