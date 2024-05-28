Фінансові новини
- |
- 28.05.24
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар продовжує дешевшати до євро і фунта в очікуванні даних про інфляцію в США
15:48 28.05.2024 |
Курс долара США знижується до основних світових валют вдень у вівторок в очікуванні нових сигналів про американську інфляцію.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Пара євро/долар за даними на 13:59 кв торгується на рівні $1,0884 порівняно з $1,0859 на закриття ринку в понеділок, євро додає 0,2%.
Курс фунта до долара зміцнився на 0,1% і становить $1,2787 порівняно з $1,2769 за підсумками минулої сесії.
Вартість долара в парі з єною становить 156,80 єни проти 156,90 єни на кінець торгів напередодні.
Найважливішою подією для світових ринків цього тижня буде публікація нових даних про інфляцію в США - індекс PCE, на який звертає увагу Федеральна резервна система під час оцінювання інфляційних ризиків, буде оприлюднено в п'ятницю.
Голова Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі у вівторок заявив, що він хоче побачити "ще багато місяців позитивних інфляційних даних" перш, ніж зможе підтримати рішення про початок зниження ставок.
При цьому Кашкарі не став виключати ймовірності, що Федрезерв може навіть підвищити ставку, якщо інфляція перестане сповільнюватися.
Дані про інфляцію в єврозоні також будуть опубліковані наприкінці тижня. Напередодні головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн і член ради керівників ЄЦБ Оллі Рен відзначили стійке зниження темпів зростання споживчих цін у валютному блоці і висловили думку, що час для зниження основних відсоткових ставок настав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
|Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
|Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,07-0,36 в.п. завдяки зростанню попиту
|Долар продовжує дешевшати до євро і фунта в очікуванні даних про інфляцію в США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,37 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.05.24
|Ціни на золото стабільні, позаяк долар знижується напередодні даних щодо інфляції
|Долар слабшає в очікуванні ключових звітів по глобальній інфляції
|Азійські акції тупцюють на місці на тлі інфляційних очікувань
Бізнес
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном