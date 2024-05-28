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Долар продовжує дешевшати до євро і фунта в очікуванні даних про інфляцію в США

15:48 28.05.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується до основних світових валют вдень у вівторок в очікуванні нових сигналів про американську інфляцію.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Пара євро/долар за даними на 13:59 кв торгується на рівні $1,0884 порівняно з $1,0859 на закриття ринку в понеділок, євро додає 0,2%.

Курс фунта до долара зміцнився на 0,1% і становить $1,2787 порівняно з $1,2769 за підсумками минулої сесії.

Вартість долара в парі з єною становить 156,80 єни проти 156,90 єни на кінець торгів напередодні.

Найважливішою подією для світових ринків цього тижня буде публікація нових даних про інфляцію в США - індекс PCE, на який звертає увагу Федеральна резервна система під час оцінювання інфляційних ризиків, буде оприлюднено в п'ятницю.

Голова Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі у вівторок заявив, що він хоче побачити "ще багато місяців позитивних інфляційних даних" перш, ніж зможе підтримати рішення про початок зниження ставок.

При цьому Кашкарі не став виключати ймовірності, що Федрезерв може навіть підвищити ставку, якщо інфляція перестане сповільнюватися.

Дані про інфляцію в єврозоні також будуть опубліковані наприкінці тижня. Напередодні головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн і член ради керівників ЄЦБ Оллі Рен відзначили стійке зниження темпів зростання споживчих цін у валютному блоці і висловили думку, що час для зниження основних відсоткових ставок настав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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