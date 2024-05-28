Ціни на золото стабільні, позаяк долар знижується напередодні даних щодо інфляції

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у вівторок, відчувши деяке полегшення від незначного ослаблення долара, оскільки трейдери готувалися до низки ключових показників інфляції цього тижня, в першу чергу, з США.

Жовтий метал відіграв частину втрат минулого тижня, але все ще залишається значно нижче нещодавніх рекордних максимумів, оскільки зниження попиту на прихісток і зростання побоювань щодо високих процентних ставок в США змусили трейдерів переорієнтуватися на долар і казначейські облігації.

Але курс долара дещо знизився в умовах низьких обсягів торгів через вихідний понеділок (День пам'яті).

Спотове золото о 05:10 EET стабілізувалось на рівні $2 351,03 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, стабілізувались на рівні $2 352,10 за унцію. Минулого тижня спотове золото досягло рекордного рівня близько 2450 доларів за унцію.

Трейдери зберігають обережність щодо жовтого металу напередодні публікації ключових даних по індексу цін PCE, які вийдуть цієї п'ятниці. Цей показник є основним індикатором інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США, і, ймовірно, вплине на перспективи зниження процентних ставок.

Показники також публікуються після того, як ряд чиновників ФРС попередили, що стійка інфляція відтермінує будь-яке потенційне зниження ставок в цьому році. Це призвело до того, що трейдери почали закладати в ціну більшу ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін у вересні, порівняно з попередніми очікуваннями зниження на 25 базисних пунктів.

Ця думка також потягнула ціни на золото з рекордних максимумів минулого тижня, оскільки трейдери стали більш упереджено ставитися до долара США.

До п'ятничних даних PCE, цього тижня також будуть опубліковані показники інфляції в Австралії, Японії та Німеччині.

Інші дорогоцінні метали трохи виросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 1066,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до 31,950 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь виросли на тлі ослаблення долара, при цьому основна увага була прикута до майбутніх даних з Китаю, найбільшого імпортера міді, які мають бути опубліковані цього тижня.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів підскочили майже на 2% до $10 532,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,8244 за фунт.

Обидва контракти залишалися значно нижче недавніх рекордних максимумів. Але вони також демонстрували значне зростання протягом травня на тлі спекулятивного ажіотажу, викликаного очікуваннями високого попиту на мідь і млявими поставками.

Цього тижня основна увага прикута до ключових даних індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які вийдуть цієї п'ятниці, щоб отримати більше інформації про ділову активність в найбільшому в світі імпортері міді.