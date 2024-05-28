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АНАЛІТИКА

Долар слабшає в очікуванні ключових звітів по глобальній інфляції

08:12 28.05.2024 |

Фінанси

 

Долар знизився у вівторок після невеликого зростання апетиту до ризику, але утримувався в вузьких діапазонах проти своїх конкурентів напередодні ключових даних по інфляції з провідних економік, які ринки очікують в якості орієнтирів для прогнозу світових процентних ставок.

На початку торгів у Азії після тихої нічної сесії через святкові дні у Великобританії та США валютні курси були в основному стриманими, але загальний настрій був позитивним, а світові акції зростали.

Євро трохи зміцнився до $1,0860, незважаючи на деякі «голубині» коментарі політиків Європейського центрального банку (ЄЦБ) в понеділок і дані, що свідчать про стагнацію ділової активності в Німеччині в травні.

Дані по інфляції в Німеччині, які будуть опубліковані в середу, і показники по блоку єврозони в п'ятницю будуть розглядатися на предмет підтвердження зниження ставки ЄЦБ, очікуваного наступного тижня, а також підказки про те, як скоро може відбутися подальше пом'якшення з боку центрального банку.

«ЄЦБ готується до зниження ставок наступного тижня, але важливим є те, що станеться після цього, і відсутність вказівок від спікерів ЄЦБ є показовою в цьому сенсі», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Очевидно, що динаміка інфляції задасть тон з точки зору того, чого очікувати».

Фунт стерлінгів утримується біля більш ніж двомісячного максимуму і востаннє коштував $1,2774, в той час як новозеландський долар виріс майже на 0,1%, досягнувши піку в $0,6155, найсильнішого рівня з середини березня.

В Австралії австралійський долар виріс на 0,03% до $0,6657, а в середу вийде щомісячний індекс споживчих цін в країні.

Однак всі ці дані будуть лише додатковими до основної уваги ринків: у п'ятницю буде опублікований звіт по індексу цін на основні споживчі витрати (PCE) в США - ключовий показник інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система - і очікується, що він залишиться незмінним на щомісячній основі.

Перспективи процентних ставок у США були домінуючим фактором руху валютних курсів протягом останніх кількох років, а нещодавні дані з найбільшої економіки світу викликали неоднозначну реакцію, що підірвало впевненість політиків щодо темпів і масштабів зниження ставок, які очікуються цього року.

«Ринок добре оцінив позитивний показник, і він має бути досягнутий... для того, щоб поточні очікування щодо зниження ставок ФРС в цьому році залишилися незмінними», - сказала Катріл з NAB.

«Ми вважаємо, що будь-яка цифра, яка здивує з верхньої сторони, забезпечить досить сильну реакцію з точки зору зростання прибутковості в США і зростання долара».

По відношенню до кошика валют долар знизився на 0,01% до 104,55.

У той же час, єна коливалася біля рівня 157 за долар і в останній раз становила 156,87 за долар, хоча вона була на шляху до свого першого місячного зростання в 2024 році, чому сприяли підозри про втручання японської влади наприкінці квітня і на початку травня.

У п'ятницю також будуть опубліковані дані по інфляції в Токіо, що є провідним індикатором загальнонаціональних показників, які можуть дати подальші підказки щодо того, як скоро може відбутися наступне підвищення процентної ставки Банком Японії (БЯ).

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у понеділок, що центральний банк буде обережно застосовувати механізми інфляційного таргетування, зазначивши, що деякі виклики є «унікально складними» для Японії після багатьох років надлегкої монетарної політики.
За матеріалами: investing.com
 

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