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Долар стабільний до євро, слабко дешевшає до фунта та єни
15:50 27.05.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, слабко дешевшає до фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
У п'ятницю DXY знизився на 0,4%. Ослаблення американської валюти пов'язане із переглядом трейдерами прогнозів щодо темпів зниження ставок провідними світовими центробанками, зазначають аналітики UniCredit, думку яких наводить The Wall Street Journal.
"Інвестори стримали очікування щодо інтенсивності пом'якшення політики не лише Федеральною резервною системою, але й Європейським центральним банком (ЄЦБ) і Банком Англії цього року", - йдеться в огляді UniCredit.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у єврозоні за травень, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів інфляції цього місяця до 2,5% з квітневих 2,4%. Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, залишилася на рівні 2,7%.
ЄЦБ проведе чергове засідання 6 червня, і трейдери практично впевнені в тому, що він розпочне пом'якшення політики на цьому засіданні.
Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив в інтерв'ю Financial Times, що регулятор готовий до зниження ставок. Член ради керуючих ЄЦБ і глава ЦБ Фінляндії Оллі Рен також зазначив, що час для пом'якшення політики настав, оскільки інфляція в єврозоні стійко сповільнюється.
Пара євро/долар за даними на 15:10 кв у понеділок торгується на рівні $1,0844 порівняно з $1,0845 на закриття попередньої сесії.
Очікування зниження ставок Європейським ЦБ у червні утримуватимуть пару євро/долар нижче за позначку в $1,09, вважають аналітики UniCredit.
Курс фунта до долара становить $1,2747 порівняно з $1,2738 за підсумками попередніх торгів.
Курс долара в парі з єною опустилася до 156,85 єни зі 157 єн на закриття ринку в п'ятницю.
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