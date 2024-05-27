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АНАЛІТИКА

Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти

13:23 27.05.2024 |

Фінанси

 

Майбутні обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".

"Політика KYC (знай своего клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано.

У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", - пояснив Пишний у коментарях до свого допису.

Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".

Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 тис. грн не вплине на 95% клієнтів.

Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій - обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", - наголосив Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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