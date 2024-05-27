Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти
13:23 27.05.2024 |
Майбутні обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі.
Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.
За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".
"Політика KYC (знай своего клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано.
У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", - пояснив Пишний у коментарях до свого допису.
Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".
Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 тис. грн не вплине на 95% клієнтів.
Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.
"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій - обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", - наголосив Пишний.
Як повідомлялося, Національний банк готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).
Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
|Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд пропонує скасувати обов'язкове страхування зерна
|Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти
|У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,2860 грн/$1
|Банки у березні видали іпотечних кредитів на 1,4 мільярда - НБУ
|Сума вкладів фізосіб у банках України за квітень зросла на ₴15,8 мільярда
Бізнес
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell