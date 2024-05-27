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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,2860 грн/$1
12:38 27.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 27 травня 2024 року.
|Показник
|24.05.2024
|27.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.0752
|40.286
|0.53
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 27 травня - 40,1153 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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