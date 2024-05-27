Сума вкладів фізосіб у банках України за квітень зросла на ₴15,8 мільярда

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за квітень 2024 року зросла на 15,8 млрд грн і станом на 1 травня становила 1,244 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця. Зазначимо, що останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання», - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня: вклади у національній валюті - 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень) та вклади в іноземній валюті - 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів - 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії фонду з 1 січня 2017 року.

Як повідомлялось, із 13 квітня 2022 року (від набрання чинності змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб) на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення діє норма про 100% відшкодування коштів вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку в цей період. Під гарантії підпадають кошти на депозитних та поточних рахунках, зокрема на рахунках для зарахування зарплат, стипендій, пенсій тощо.

У березні сума вкладів фізосіб у банках України також зросла - на 20,3 млрд грн.