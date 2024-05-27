Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сума вкладів фізосіб у банках України за квітень зросла на ₴15,8 мільярда
12:20 27.05.2024 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за квітень 2024 року зросла на 15,8 млрд грн і станом на 1 травня становила 1,244 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця. Зазначимо, що останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання», - йдеться в повідомленні.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня: вклади у національній валюті - 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень) та вклади в іноземній валюті - 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів - 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії фонду з 1 січня 2017 року.
Як повідомлялось, із 13 квітня 2022 року (від набрання чинності змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб) на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення діє норма про 100% відшкодування коштів вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку в цей період. Під гарантії підпадають кошти на депозитних та поточних рахунках, зокрема на рахунках для зарахування зарплат, стипендій, пенсій тощо.
У березні сума вкладів фізосіб у банках України також зросла - на 20,3 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
|Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд пропонує скасувати обов'язкове страхування зерна
|Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти
|У Нацбанку фіксують посилення браку кваліфікованих кадрів у фінансовому секторі
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,2860 грн/$1
|Банки у березні видали іпотечних кредитів на 1,4 мільярда - НБУ
|Сума вкладів фізосіб у банках України за квітень зросла на ₴15,8 мільярда
Бізнес
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell