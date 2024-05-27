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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 684 мільйонів доларів
07:41 27.05.2024 |
За тиждень з 20 по 24 травня Національний банк України купив 220 тис дол на міжбанку, при цьому продав 684,15 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 20 по 24 травня Нацбанк продав 684,15 млн дол, що на 193,4 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 220 тис дол, що на 240 тис більше, ніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав 10,2 млрд дол, тоді як купив 105,7 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
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