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Азійські акції зростають після тижневих втрат, очікується більше сигналів щодо ставок
07:30 27.05.2024 |
Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, трохи відігравши втрати минулого тижня, незважаючи на очікування нових сигналів щодо інфляції та процентних ставок в США, які вийдуть цього тижня.
Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильного закриття Волл-стріт у п'ятницю, оскільки зростання акцій технологічних компаній допомогло індексу NASDAQ Composite досягти рекордного рівня закриття.
Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на азіатських торгах, оскільки очікується, що обсяги торгів залишаться низькими через День пам'яті.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,1%, трохи відновившись після втрат минулого тижня.
Дані, опубліковані в понеділок, показали, що китайські промислові прибутки в квітні, порівняно з попереднім місяцем, зростали стабільними темпами, що свідчить про стійке поліпшення в одній з найбільших галузей промисловості країни.
Але охолодження оптимізму щодо нещодавніх заходів стимулювання з боку Пекіна обмежило зростання на китайських ринках. Хоча уряд оголосив про низку заходів з підтримки економіки, зокрема ринку житла, аналітики ставлять під сумнів те, як саме ці заходи будуть реалізовані та профінансовані.
Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4% через втрати на материкових ринках.
Зростання на більшості азіатських ринків було обмеженим, оскільки очікування ключових даних по інфляції в США, що будуть оприлюднені цього тижня, тримало інвесторів в напрузі.
Цієї п'ятниці будуть опубліковані дані по індексу цін PCE - ключовий показник інфляції, що використовується Федеральним резервом - і, як очікується, вплинуть на перспективи процентних ставок в США.
Зменшення очікувань зниження процентних ставок в США стало ключовим фактором тиску на азіатські акції минулого тижня, оскільки трейдери в значній мірі зробили бети на зниження ставок у вересні.
Японський Nikkei 225 виріс на 0,3%, як і широкий індекс TOPIX. Ключові дані по інфляції, роздрібним продажам і промисловому виробництву з Японії також мають бути опубліковані пізніше цього тижня.
Південнокорейський KOSPI додав 0,7%, підтриманий деяким зростанням акцій технологічних компаній. Ажіотаж навколо штучного інтелекту, особливо після приголомшливих результатів компанії NVIDIA Corporation, що займається розробкою штучного інтелекту, привів до зростання акцій виробника мікросхем пам'яті SK Hynix Inc на 4% до рекордного максимуму.
Китай, Японія та Південна Корея також розпочали тристоронні торговельні переговори.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,7%, відновившись після втрат минулого тижня.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, при цьому індекс залишився в полі зору нещодавніх рекордних максимумів.
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