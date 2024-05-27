Американські акції відновились і закрились з підвищенням, але Dow знизився за тиждень

У п'ятницю американські фондові індекси відновилися, після різких втрат напередодні, на новинах про покращення споживчих настроїв щодо інфляції, завдяки чому Nasdaq зростає п'ятий тиждень поспіль і досяг рекордного рівня закриття.

Міністерство торгівлі повідомило, що в квітні нові замовлення на основні засоби виробництва в США зросли більше, ніж очікувалося, в той час як Мічиганський університет повідомив, що інфляційні очікування споживачів у кінці травня покращилися, після погіршення на початку місяця.

«Дані виявилися трохи кращими, ніж люди думали сьогодні вранці. Індекс цін на товари тривалого користування виявився досить високим. ... А потім споживчі настрої, не чудові, але непогані, кращі, ніж люди очікували", - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Сіетлі.

«Це відскок, коли люди думають, що, можливо, все не так погано, як ми думали, можливо, у ФРС є можливість знизити ставки, і з економікою все буде гаразд, і ми не повністю розвалюємося».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 4,33 пункти, або на 0,01%, до 39 069,59. S&P 500 виріс на 36,88 пунктів, або на 0,70%, до 5 304,72, а Nasdaq Composite - на 184,76 пунктів, або на 1,10%, до 16 920,79.

Незважаючи на п'ятничне зростання, Dow обірвав своє п'ятитижневе ралі на наступний день після того, як зареєстрував найбільше щоденне падіння в процентах за останній рік.

За тиждень Dow впав на 2,34%, S&P зріс на 0,03%, а Nasdaq - на 1,41%.

Обсяги торгів були обмежені напередодні вихідного дня пам'яті в понеділок.

Американські акції впали в четвер, оскільки економічні дані, що вказують на зростання цінового тиску, знизили очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою в цьому році. Це затьмарило вражаючі квартальні результати Nvidia, які допомогли виправдати очікування інвесторів щодо зростання акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Серед 11 основних секторів S&P, послуги зв'язку зросли на 1,29%, в той час як технологічні та комунальні послуги зросли приблизно на 1% кожен.

Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на вересневому засіданні ФРС в 49,4%, в порівнянні з 54,8% тиждень тому, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Акції компаній з малою капіталізацією, чутливі до процентних ставок, також відскочили: індекс Russell 2000 виріс на 1,04% після падіння на 1,6% в четвер.

Workday впав на 15,33% після того, як постачальник програмного забезпечення для управління персоналом скоротив свій річний прогноз доходів від підписки.

Акції Ross Stores зросли на 7,89% після публікації результатів першого кварталу, які перевищили очікування, і підвищення річного прогнозу прибутку.

За даними LSEG, 77,9% з 480 компаній S&P 500, які відзвітували про прибутки, перевершили очікування аналітиків, оскільки сезон звітності в основному завершився. Це трохи менше, ніж 79% за останні чотири квартали, але вище середнього показника в 67% з 1994 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість зростаючих акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 2,91 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - у співвідношенні 1,85 до 1.

Індекс S&P зафіксував 28 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 68 нових максимумів і 114 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,36 мільярдів акцій, порівняно з 12,22 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.