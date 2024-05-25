Українські ОВДП купують у 25 країнах

Окрім України облігації внутрішньої державної позики купують ще у 25 країнах світу; найбільша кількість таких інвесторів у Японії, Німеччині та США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві інформують, що з початком повномасштабної війни РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.