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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,0752 грн/$1
12:39 24.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 травня 2024 року.
|Показник
|23.05.2024
|24.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.8825
|40.0752
|0.48
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 травня - 39,9205 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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