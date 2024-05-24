«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном

Суддя Високого суду Лондона постановив, що комп'ютерний вчений Крейг Райт «багато і неодноразово» брехав «у великому масштабі», стверджуючи, що він винайшов біткоїн.

Райт представлявся як «Сатоші Накамото» - псевдонім, який використовується для позначення людини або групи людей, які розробили протокол криптовалюти біткоїн і створили першу версію програми, в якому цей протокол був реалізований.

Про таємничого творця криптовалюти відомо мало - припускають, що він володіє найбільшою кількістю біткоїнів у світі, приблизно 1,1 млн BTC (близько $77 млрд на цю мить).

Особистість Сатоші була пов'язана з Райтом у статтях, опублікованих Gizmodo та Wired у 2015 році, хоча в останній публікації зазначалось, що деякі припущення про те, що Райт і є тим самим невловним Накамото, були підкинуті самим вченим. Пізніше звіти Wired, Vice, Forbes та інших видань також виявили невідповідності в доказах.

Наступні роки Райт провів у наполегливих спробах довести, що він і є Сатоші: неодноразово давав свідчення, що написав оригінальну білу книгу біткоїна«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав брехуном комп'ютерника, який представлявся Сатоші Накамото, кидав виклик людям, які розробляли проєкти, пов'язані з біткоїнами, і подавав позови за наклеп проти тих, хто звинуватив його у брехні.

Остання судова битва Райта була спровокована Crypto Open Patent Alliance (COPA), некомерційною організацією, яка намагалася перешкодити його погрозам розробникам. COPA відхилила пропозицію чоловіка врегулювати справу в січні, стверджуючи, що угода містить «лазівки, які дозволять йому знову подавати до суду на людей».

Справа була завершена у березні після шеститижневого розслідування, коли суддя Високого суду Лондона Джеймс Меллор постановив, що Райт не створював біткоїн і не є Сатоші.

«Як у своїх письмових, так і в усних свідченнях під час перехресного допиту я цілком переконався, що доктор Райт багато і неодноразово брехав суду», - написав суддя у 231-сторінковій постанові, опублікованій цього тижня. «На мою думку, він далеко не такий розумний, як думає».

За словами Меллора, більшість підроблених доказів були «незграбними» і Райт часто вдавався до покладання провини на інших (часто невстановлених) людей або видавав у свідченнях «те, що можна описати лише як технобалаканину».

Райт вже заявив, що подасть апеляцію на рішення «щодо питання про ідентифікацію».



