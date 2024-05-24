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Азійські акції постраждали від невизначенності щодо ставок, Китай збільшує збитки

08:20 24.05.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, слідуючи за слабкістю на Волл-стріт, оскільки зростаюче занепокоєння з приводу повільної інфляції в США і високих процентних ставок погіршило настрої щодо ризикових активів.

Китайські ринки збільшили втрати після різкого падіння в четвер, оскільки назріваюча торгова війна з США і військові навчання біля Тайваню тримали інвесторів в напрузі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах після того, як індекси Волл-стріт різко впали в четвер після низки попереджень щодо інфляції і процентних ставок від чиновників Федеральної резервної системи.

Зростання акцій фаворита ринку корпорації NVIDIA на фоні зоряних прибутків у першому кварталі допомогло обмежити більші втрати S&P 500 і NASDAQ Composite. Але це ралі не перекинулося на Азію, де регіональні виробники чіпів зіткнулися з власними зустрічними вітрами.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,4% та 0,2% відповідно, продовживши різке падіння з попередньої сесії.

Цього тижня Китай накрила хвиля негативних настроїв через ескалацію торговельної війни з США. Народно-визвольна армія Китаю також проводила військові навчання поблизу Тайваню, що вказує на загострення напруженості в регіоні.

Але гонконгський індекс Hang Seng зазнав значних втрат через тривале падіння акцій важких технологічних компаній. У п'ятницю індекс знизився на 1,5%, додавши до падіння на 1,7% в четвер.

Акції Alibaba Group впали ще на 1% після падіння на 5,2% на попередній сесії, після того, як компанія заявила, що випускає конвертовані облігації на суму $5 млрд для стимулювання зростання.

Збитки технологічного гіганта потягли за собою падіння акцій його конкурентів Baidu Inc і Tencent Holdings Ltd, в той час як інвестори фіксували прибуток в акціях нерухомості в очікуванні більшого розуміння стимулюючих заходів Пекіна.

Більшість азіатських ринків впали в п'ятницю, продовживши втрати попередньої сесії, оскільки безліч яструбиних сигналів з боку ФРС - зокрема, попередження про повільну інфляцію і незмінні процентні ставки - змусили інвесторів значною мірою переоцінити очікування зниження процентних ставок в цьому році.

Австралійський ASX 200 втратив 1,1%, а японські Nikkei 225 та TOPIX - 1,1% та 0,5% відповідно.

На настрої щодо Японії також вплинули дані про те, що споживча інфляція в квітні пом'якшилася, як і очікувалося, що відображає постійну слабкість витрат.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, при цьому індекс налаштований на фіксацію прибутку після досягнення рекордних максимумів у четвер.

Акції Samsung Electronics Co Ltd зросли на 2% в п'ятницю після того, як агентство Reuters повідомило, що чіпи пам'яті гіганта, які виробляють високошвидкісну пам'ять (HBM), все ще не відповідають стандартам Nvidia через проблеми з нагріванням і енергопостачанням.

У звіті йдеться про потенційні проблеми з амбіціями компанії закріпитися на ринку передових мікросхем HBM, попит на які зростатиме в геометричній прогресії завдяки розвитку штучного інтелекту.

Втрати Samsung потягли за собою падіння південнокорейського індексу KOSPI більш ніж на 1%. Акції компанії SK Hynix Inc, яка постачає HBM-чіпи для Nvidia, дещо знизилися.
За матеріалами: investing.com
 

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