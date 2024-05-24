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Долар налаштований на тижневе зростання на тлі спаду бетів на зниження ставок
08:08 24.05.2024 |
У п'ятницю долар продемонстрував найбільше тижневе зростання за останні півтора місяці, чому сприяли несподівано сильні економічні показники США і яструбиний тон протоколу засідання Федеральної резервної системи.
Австралійський долар за тиждень знизився на 1,3% до $0,6605, а новозеландський долар ослаб приблизно на 0,6% до $0,6098. Євро вранці в Азії торгувався на рівні $1,0814, що на 0,5% нижче за тиждень.
Опубліковані за ніч травневі дані показали, що ділова активність в США прискорилася до найвищого рівня за останні два роки, а виробники повідомили про різке зростання цін на ряд виробничих ресурсів, що викликало відкат в очікуваннях зниження процентних ставок в США.
«Трейдери перенесли терміни першого зниження ставки ФРС на грудень», - сказав економіст Westpac Джеймсон Кумбс.
Протокол засідання ФРС 30 квітня - 1 травня, опублікований цього тижня, також показав живі дебати серед політиків щодо того, чи є поточні ставки достатньо обмежувальними для зниження інфляції, знову здивувавши інвесторів, які очікували зниження ставок.
Зростання долара продовжує чинити сильний тиск на єну, яка за тиждень ослабла приблизно на 0,8% до 157,10 за долар. Єна також впала в крос-курсах і на рівні 169,65 за євро знаходиться недалеко від 22-річного мінімуму, досягнутого минулого місяця на позначці 171,44.
Базова інфляція в Японії сповільнилась другий місяць поспіль у квітні, відповідаючи очікуванням ринку на рівні 2,2%.
Євро отримав невеликий поштовх у четвер, коли ключовий європейський індикатор заробітної плати піднявся, показавши, що минулого кварталу темпи зростання заробітної плати за домовленістю зросли на 4,7%. Це сколихнуло ринкові бети на червневе зниження ставок в Європі і допомогло підняти євро з дев'ятимісячного мінімуму по відношенню до фунта стерлінгів.
Однак ці кроки були скромними, і Європейський центральний банк опублікував блог, в якому висвітлив разові фактори, що сприяли зростанню заробітної плати. Ринки все ще оцінюють ймовірність того, що ЄЦБ знизить ставки наступного місяця, майже на рівні 90%.
На початку азіатської сесії валютні курси були помірними, а фондові ринки впали. Китай розпочав другий день військових дій навколо Тайваню. Китайський юань був стабільним в офшорній торгівлі і очікував тижневого падіння до 7,2858 за долар.
Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до кошика з шести основних валют-аналогів, востаннє зріс майже на 0,6% за тиждень до 105,07, що є найбільшим тижневим зростанням з середини квітня.
Пізніше протягом дня трейдери будуть стежити за остаточними показниками ВВП Німеччини, роздрібними продажами Великобританії і Канади, замовленнями на товари тривалого користування в США і виступами керівників ЄЦБ і Федеральної резервної системи, зокрема, глави ФРС Крістофера Уоллера щодо довгострокових ставок.
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