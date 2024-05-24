Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар налаштований на тижневе зростання на тлі спаду бетів на зниження ставок

08:08 24.05.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю долар продемонстрував найбільше тижневе зростання за останні півтора місяці, чому сприяли несподівано сильні економічні показники США і яструбиний тон протоколу засідання Федеральної резервної системи.

Австралійський долар за тиждень знизився на 1,3% до $0,6605, а новозеландський долар ослаб приблизно на 0,6% до $0,6098. Євро вранці в Азії торгувався на рівні $1,0814, що на 0,5% нижче за тиждень.

Опубліковані за ніч травневі дані показали, що ділова активність в США прискорилася до найвищого рівня за останні два роки, а виробники повідомили про різке зростання цін на ряд виробничих ресурсів, що викликало відкат в очікуваннях зниження процентних ставок в США.

«Трейдери перенесли терміни першого зниження ставки ФРС на грудень», - сказав економіст Westpac Джеймсон Кумбс.

Протокол засідання ФРС 30 квітня - 1 травня, опублікований цього тижня, також показав живі дебати серед політиків щодо того, чи є поточні ставки достатньо обмежувальними для зниження інфляції, знову здивувавши інвесторів, які очікували зниження ставок.

Зростання долара продовжує чинити сильний тиск на єну, яка за тиждень ослабла приблизно на 0,8% до 157,10 за долар. Єна також впала в крос-курсах і на рівні 169,65 за євро знаходиться недалеко від 22-річного мінімуму, досягнутого минулого місяця на позначці 171,44.

Базова інфляція в Японії сповільнилась другий місяць поспіль у квітні, відповідаючи очікуванням ринку на рівні 2,2%.

Євро отримав невеликий поштовх у четвер, коли ключовий європейський індикатор заробітної плати піднявся, показавши, що минулого кварталу темпи зростання заробітної плати за домовленістю зросли на 4,7%. Це сколихнуло ринкові бети на червневе зниження ставок в Європі і допомогло підняти євро з дев'ятимісячного мінімуму по відношенню до фунта стерлінгів.

Однак ці кроки були скромними, і Європейський центральний банк опублікував блог, в якому висвітлив разові фактори, що сприяли зростанню заробітної плати. Ринки все ще оцінюють ймовірність того, що ЄЦБ знизить ставки наступного місяця, майже на рівні 90%.

На початку азіатської сесії валютні курси були помірними, а фондові ринки впали. Китай розпочав другий день військових дій навколо Тайваню. Китайський юань був стабільним в офшорній торгівлі і очікував тижневого падіння до 7,2858 за долар.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до кошика з шести основних валют-аналогів, востаннє зріс майже на 0,6% за тиждень до 105,07, що є найбільшим тижневим зростанням з середини квітня.

Пізніше протягом дня трейдери будуть стежити за остаточними показниками ВВП Німеччини, роздрібними продажами Великобританії і Канади, замовленнями на товари тривалого користування в США і виступами керівників ЄЦБ і Федеральної резервної системи, зокрема, глави ФРС Крістофера Уоллера щодо довгострокових ставок.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7971  0,16 0,40 40,2841  0,13 0,32
EUR 43,0294  0,13 0,30 43,7518  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес