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Індекси амекиканських акцій впали, через побоювання щодо інфляції, незважаючи на зростання Nvidia

07:53 24.05.2024 |

Фінанси

 

Американські акції знизилися в четвер, навіть незважаючи на те, що сильний прогноз доходів Nvidia спричинив зростання акцій компанії, але це було затьмарено економічними даними, які показують, що інфляція все ще викликає занепокоєння і може затримати будь-яке зниження ставок Федеральної резервної системи США.

Акції Nvidia підскочили на 9,32% і вперше перевищили позначку 1000 доларів за акцію, що допомогло підняти Nasdaq і S&P 500 до внутрішньоденних рекордів на ранніх стадіях торгів після того, як компанія, що виробляє чіпи для штучного інтелекту, спрогнозувала квартальну виручку вище прогнозів і оголосила про дроблення акцій.

Але акції втратили позиції після того, як економічні дані показали, що в травні тиск на ціни в США посилився, навіть незважаючи на те, що ділова активність прискорилася, а зниження щотижневих заявок на допомогу з безробіття свідчить про те, що ринок праці залишається на міцному фундаменті.

«Можливо, це говорить про те, що люди зараз налаштовані на розчаровуючі дані про зростання, уповільнення інфляції, зниження ставок, і сьогодні вранці... це застало людей зненацька», - сказав Брайан Нік, старший інвестиційний стратег The Macro Institute в Нью-Йорку.

«Все, що виглядає як хороша новина, все ще сприймається як погана новина, що свідчить про те, що ми все ще перебуваємо в цьому періоді ралі ФРС, коли ринок в цілому задоволений тим, що процентні ставки перестали зростати, але найгірше було б, якби процентні ставки продовжували зростати на цьому етапі».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 605,78 пунктів, або 1,53%, до 39 065,26, S&P 500 - на 39,17 пунктів, або 0,74%, до 5 267,84, а Nasdaq Composite - на 65,51 пунктів, або 0,39%, до 16 736,03.

Прибутковість казначейських облігацій зросла після виходу даних, які стали важким тягарем для акцій з малою капіталізацією, оскільки індекс Russell 2000 впав на 1,6%, що стало найбільшим денним падінням з 30 квітня.

Зростання акцій Nvidia допомогло технологічному індексу S&P 500 піднятися на 0,56%, ставши єдиним лідером серед 11 основних секторів S&P в четвер. Але, незважаючи на зростання Nvidia, акції виробників мікросхем в цілому знизились, а індекс напівпровідникових компаній PHLX знизився на 0,02% за підсумками сесії.

Зростанню акцій до рекордних максимумів цього місяця частково сприяв оптимізм щодо штучного інтелекту, добрий сезон звітів і нові надії на зниження ставок ФРС цього року. Акції Nvidia зросли приблизно на 110% цього року після зростання приблизно на 240% у 2023 році.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) у вересні становить 52,2%, в той час як тиждень тому вона становила майже 67%.

Зниженню Dow сприяло падіння акцій Boeing на 7,55% після того, як американський авіабудівник спрогнозував негативний вільний грошовий потік у 2024 році через повільні поставки, що спричинило падіння індексу «блакитних фішок» на понад 90 пунктів. Падіння на 1,53% стало найбільшим денним падінням індексу Dow з 22 березня 2023 року.

DuPont оголосила про плани розділитися на три публічні компанії. Акції американського конгломерату зросли на 0,48%, але різко відірвалися від попередніх рівнів.

Акції компанії Live Nation, яка займається продажем квитків, впали на 7,81% після того, як у четвер Міністерство юстиції США разом з групою з 30 штатів і округу Колумбія подали позов до суду з вимогою визнати банкротом концертний промоутер.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 5,13 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 3,59 до 1.

Індекс S&P зафіксував 33 нових 52-тижневих максимуми та дев'ять нових мінімумів, а індекс Nasdaq - 139 нових максимумів та 159 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,70 мільярдів акцій, порівняно з 12,19 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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