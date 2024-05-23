Долар США дешевшає до основних валют

Долар США дешевшає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Напередодні DXY виріс на 0,3% услід за публікацією протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС), тон якого виявився досить "яструбиним".

Низка керівників американського ЦБ заявили про готовність знову підняти відсоткові ставки, якщо інфляція в США не продовжить сповільнюватися, йдеться в документі.

Під час засідання представники ФРС висловлювали тривогу з приводу "розчаровуючих" показників інфляції, зазначаючи, що останні статдані вказують на ймовірність її стійкого збереження в найближчі місяці.

"Різні учасники засідання наголосили на готовності до подальшого посилення грошово-кредитної політики, якщо ризики інфляції матеріалізуються таким чином, що такі дії стануть доречними", - йдеться в протоколі.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження Федрезервом з поточного рівня в 5,25-5,5% у вересні оцінюється ринком у 60%, у листопаді - в 73%.

Пара євро/долар за даними на 14:49 кв торгується на рівні $1,0849 порівняно з $1,0825 на закриття ринку в середу.

Курс фунта до долара становить $1,2738 порівняно з $1,2716 за підсумками попередніх торгів.

Статдані з Великої Британії, опубліковані напередодні, засвідчили повільніше, ніж очікувалося, ослаблення темпів інфляції в країні, у зв'язку з чим очікування пом'якшення політики Банком Англії в червні різко ослабли.

Курс долара в парі з єною становить 156,65 єни проти 156,81 єни за підсумками попередніх торгів.