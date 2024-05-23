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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,8825 грн/$1
12:34 23.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 травня 2024 року.
|Показник
|22.05.2024
|23.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.8716
|39.8825
|0.03
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 травня - 39,8250 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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