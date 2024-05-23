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Палата представників США схвалила законопроєкт про класифікацію криптоактивів

 

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт «Про фінансові інновації та технології для XXI століття» (FIT21 або HR 4763). CEO біржі Coinbase Браян Армстронг заявив, що це перший крок до чіткого регулювання галузі.

Голосування відбулося 22 травня 2024 року. «За» висловилися 279 законодавців, «проти» - 136. Примітно, білль отримав широку двопартійну підтримку, попри зауваження Джо Байдена, який представляє демократів.

Нагадаємо, FIT21 покликаний закласти основу нормативно-правового регулювання сектора. Він також запровадить механізм визначення криптоактивів залежно від низки чинників, включно зі ступенем децентралізації. Його внесли на розгляд до Конгресу в липні 2023 року.

«FIT21 забезпечує ясність регулювання і надійний захист споживачів, необхідні для процвітання екосистеми цифрових активів у Сполучених Штатах. Законопроєкт також гарантує, що Америка стане лідером фінансової системи майбутнього і залишиться центром технологічних інновацій», - заявив голова Патрік МакГенрі.

Генеральний директор біржі Coinbase Браян Армстронг назвав голосування щодо цієї ініціативи «історичним моментом». Він вважає, що це перший крок до чіткого регулювання галузі в США.

Водночас у законопроєкту є й противники. Зокрема, президент Джо Байден виступив проти нього, але не став погрожувати правом вето.

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер заявив, що білль несе загрозу інвесторам і фінансовій системі, оскільки виведе з-під нагляду Комісії крипторинок.

Після схвалення в Конгресі FIT21 передадуть на розгляд у Сенат. Дата наступного туру голосування щодо цієї ініціативи на момент написання невідома.

Палата представників США схвалила законопроєкт про класифікацію криптоактивів
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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