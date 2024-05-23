Фінансові новини
- |
- 23.05.24
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро, слабко дешевшає до фунта та єни
09:39 23.05.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у четвер, слабко дешевшає до фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Напередодні DXY зріс на 0,3% слідом за публікацією протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС), тон якого виявився досить "яструбиним".
Низка керівників американського ЦБ заявили про готовність знову підняти відсоткові ставки, якщо інфляція в США не продовжить сповільнюватися, йдеться в документі.
Під час засідання представники ФРС висловлювали занепокоєння з приводу "розчаровуючих" показників інфляції, зазначаючи, що останні статдані вказують на ймовірність її стійкого збереження в найближчі місяці.
"Різні учасники засідання відзначили готовність до подальшого посилення грошово-кредитної політики, якщо ризики інфляції матеріалізуються так, що такі дії стануть доречними", - ідеться в протоколі.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження Федрезервом з поточного рівня в 5,25-5,5% у вересні оцінюється ринком у 61%, у листопаді - в 72%.
Пара євро/долар за даними на 8:20 кч торгується на рівні $1,0824 порівняно з $1,0825 на закриття ринку в середу.
Курс фунта до долара становить $1,2722 порівняно з $1,2716 за підсумками попередніх торгів.
Статдані з Великої Британії, оприлюднені напередодні, засвідчили повільніше, ніж очікувалося, ослаблення темпів інфляції в країні, у зв'язку з чим очікування пом'якшення політики Банком Англії в червні різко скоротилися.
Курс долара в парі з єною становить 156,66 єни проти 156,81 єни за підсумками попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
|Україна ухвалюватиме власні рішення: Блінкен про використання зброї США для ударів по РФ
|Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії
|Україна і ЄС уклали Рамкову угоду для фінансування в межах Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,8825 грн/$1
|Палата представників США схвалила законопроєкт про класифікацію криптоактивів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.05.24
|Банки України отримали рекордний прибуток з початку року
|Долар США стабільний до євро, слабко дешевшає до фунта та єни
|Ціни на золото впали нижче $2 400 через хвилювання щодо ставок
|Азійські акції падають, оскільки торгові суперечки між США та Китаєм нівелюють технологічний підйом Nvidia
Бізнес
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11
|Штучний інтелект прискорить зростання світового ВВП
|Microsoft оголосила про наступне покоління комп’ютерів Copilot+ для штучного інтелекту
|Microsoft показала нові ноутбуки Surface Laptop із процесорами Snapdragon X
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту