Долар США стабільний до євро, слабко дешевшає до фунта та єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у четвер, слабко дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Напередодні DXY зріс на 0,3% слідом за публікацією протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС), тон якого виявився досить "яструбиним".

Низка керівників американського ЦБ заявили про готовність знову підняти відсоткові ставки, якщо інфляція в США не продовжить сповільнюватися, йдеться в документі.

Під час засідання представники ФРС висловлювали занепокоєння з приводу "розчаровуючих" показників інфляції, зазначаючи, що останні статдані вказують на ймовірність її стійкого збереження в найближчі місяці.

"Різні учасники засідання відзначили готовність до подальшого посилення грошово-кредитної політики, якщо ризики інфляції матеріалізуються так, що такі дії стануть доречними", - ідеться в протоколі.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження Федрезервом з поточного рівня в 5,25-5,5% у вересні оцінюється ринком у 61%, у листопаді - в 72%.

Пара євро/долар за даними на 8:20 кч торгується на рівні $1,0824 порівняно з $1,0825 на закриття ринку в середу.

Курс фунта до долара становить $1,2722 порівняно з $1,2716 за підсумками попередніх торгів.

Статдані з Великої Британії, оприлюднені напередодні, засвідчили повільніше, ніж очікувалося, ослаблення темпів інфляції в країні, у зв'язку з чим очікування пом'якшення політики Банком Англії в червні різко скоротилися.

Курс долара в парі з єною становить 156,66 єни проти 156,81 єни за підсумками попередніх торгів.