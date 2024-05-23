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Джиммі Дін
Акції США у середу закрилися падінням на протоколах ФРС
07:59 23.05.2024 |
Уолл-стріт завершила торги зниженням, а ціни на нафту впали, оскільки інвестори аналізували протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США.
Акції Nvidia Corp виросли більш ніж на 4% в ході продовжених торгів після того, як мегакап виробник чіпів спрогнозував квартальний дохід вище оцінок.
Всі три основні фондові індекси США різко знизилися на післяобідніх торгах, продовживши втрати після того, як ФРС опублікувала протокол, в якому чиновники були розчаровані останніми даними по інфляції і вважали, що «дезінфляція, швидше за все, займе більше часу, ніж передбачалося раніше».
«Higher for longer» - це іскра сьогоднішнього тиску на ринки, - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments в Нью-Йорку. «ФРС підтвердила своє занепокоєння тим, що не бачить більшого прогресу в інфляції».
«І це, в поєднанні з побоюваннями інвесторів щодо перенасиченого ринку, підживлює хвилювання на Волл-стріт», - додав Бассук.
Змішані квартальні результати рітейлерів Target і TJX (NYSE:TJX) поставили під сумнів стійкість американського споживача.
Майбутній квартальний звіт Nvidia може стати ще одним випробуванням для ралі американських акцій, яке значною мірою зумовлене обіцянками щодо технології штучного інтелекту.
Інвестори вбачають, «що Nvidia, чип-сектор в цілому і ринок в цілому піднялися занадто високо і занадто швидко», - сказав Бассук. «Ми вважаємо, що ажіотаж навколо Nvidia роздутий, і ми думаємо, що сьогодні інвесторам було б розумно дивитися на акції більш обережно».
Економічні дані показали, що продажі наявного житла в США були нижчими за прогнози аналітиків, в той час як більш високі, ніж очікувалося, дані по базовій інфляції в Британії спонукали інвесторів знизити бети на зниження ставки Банком Англії в наступному місяці.
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак призначив вибори на 4 липня. Очікується, що його правлячі консерватори програють Лейбористській партії.
«Очевидно, що Сунак сподівається, що елемент несподіванки зіграє на його користь... але я не думаю, що ринки будуть особливо зворушені цим», - сказала Джейн Фолі, керівник відділу валютної стратегії Rabobank в Лондоні. «Це не змінює того факту, що Лейбористська партія випереджає його на 20 пунктів в опитуваннях».
Промисловий індекс Dow Jones впав на 201,95 пункту, або 0,51%, до 39 671,04, S&P 500 втратив 14,4 пункту, або 0,27%, до 5 307,01, а Nasdaq Composite впав на 31,08 пункту, або 0,18%, до 16 801,54.
Європейські акції відступили на сильніших, ніж очікувалося, даних по інфляції у Великобританії після повідомлення про можливі китайські тарифи на імпортні автомобілі.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 втратив 0,34%, а світовий фондовий індекс MSCI - 0,39%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла з сесійних мінімумів після публікації протоколу ФРС.
Базові 10-річні облігації востаннє подешевшали на 4/32 до 4,4276% з 4,414% наприкінці вівторка.
30-річні облігації зросли в ціні на 5/32 до 4,5443% з 4,554% наприкінці вівторка.
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