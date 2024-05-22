За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям

У квітні укладено 1 130 кредитних договорів на суму понад 4,3 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ "Приватбанк": 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 млрд грн, що становить 58 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк": 3 012 кредитів на 11,3 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 830 кредитів на 9,3 млрд (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві, Дніпропетровській області, Львівській області та у Київській області.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

* сільське господарство - 4 912 кредитів на загальну суму 29,1 млрд грн;

* оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 908 кредитів на 16,9 млрд грн;

* переробна промисловість - 2 860 кредитів на 13,4 млрд грн;

* транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 101 кредит на 2,3 млрд грн;

* будівництво - 455 кредитів на 1,4 млрд грн.