Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям

17:04 22.05.2024 |

Фінанси, Економіка

 

У квітні укладено 1 130 кредитних договорів на суму понад 4,3 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ "Приватбанк": 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 млрд грн, що становить 58 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк": 3 012 кредитів на 11,3 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 830 кредитів на 9,3 млрд (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві, Дніпропетровській області, Львівській області та у Київській області.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

* сільське господарство - 4 912 кредитів на загальну суму 29,1 млрд грн;
* оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 908 кредитів на 16,9 млрд грн;
* переробна промисловість - 2 860 кредитів на 13,4 млрд грн;
* транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 101 кредит на 2,3 млрд грн;
* будівництво - 455 кредитів на 1,4 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,8250
  0,0198
 0,05
EUR
 1
 43,1106
  0,1537
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6092  0,09 0,24 40,1396  0,10 0,25
EUR 42,8960  0,07 0,16 43,6708  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8750  0,09 0,21 39,9000  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес