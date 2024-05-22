Долар США зміцнюється до євро та єни, слабо дешевшає до фунта

Курс долара США зміцнюється в парах з євро та єною і слабо дешевшає до фунта стерлінгів на даних про інфляцію у Великій Британії, що перевищила прогнози ринку.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,21%.

Член ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Крістофер Уоллер напередодні заявив, що сповільнення інфляції в США у квітні недостатньо для зниження процентних ставок.

"За відсутності значного ослаблення ринку праці я б хотів бачити хороші дані про інфляцію ще кілька місяців, перш ніж зможу з комфортом підтримати пом'якшення грошово-кредитної політики", - заявив він під час виступу в Інституті світової економіки Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер та її колега з ФРБ Бостона Сюьзен Коллінз також у вівторок наголосили на необхідності дочекатися нових сигналів ослаблення інфляції, перш ніж ухвалювати рішення про зниження ключової процентної ставки.

У середу після закриття американського ринку буде опубліковано протокол травневого засідання ФРС, на якому ставка була збережена на рівні 5,25-5,5%. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 11-12 червня.

Пара євро/долар за даними на 15:09 кв торгується на рівні $1,0832 порівняно з $1,0855 на закриття ринку у вівторок.

Курс фунта до долара становить $1,2717 порівняно з $1,2710 за підсумками минулої сесії.

Споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 2,3% у річному вираженні після підйому на 3,2% місяцем раніше, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Інфляція в країні сповільнилася до мінімуму з липня 2021 року, але виявилася вищою за консенсус-прогноз аналітиків, які очікували уповільнення до 2,1%.

Вартість долара в парі з єною піднімається на 0,24% і становить 156,56 єни проти 156,18 єни на кінець торгів напередодні.

Як повідомлялося, обсяг японського експорту у квітні збільшився на 8,3% порівняно з тим самим місяцем минулого року, підвищення зафіксовано за підсумками 5-го місяця поспіль. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання експорту в квітні на 11,1% після березневого підйому на 7,3%.