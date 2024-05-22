Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро та єни, слабо дешевшає до фунта
15:49 22.05.2024 |
Курс долара США зміцнюється в парах з євро та єною і слабо дешевшає до фунта стерлінгів на даних про інфляцію у Великій Британії, що перевищила прогнози ринку.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,21%.
Член ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Крістофер Уоллер напередодні заявив, що сповільнення інфляції в США у квітні недостатньо для зниження процентних ставок.
"За відсутності значного ослаблення ринку праці я б хотів бачити хороші дані про інфляцію ще кілька місяців, перш ніж зможу з комфортом підтримати пом'якшення грошово-кредитної політики", - заявив він під час виступу в Інституті світової економіки Петерсона (Peterson Institute for International Economics).
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер та її колега з ФРБ Бостона Сюьзен Коллінз також у вівторок наголосили на необхідності дочекатися нових сигналів ослаблення інфляції, перш ніж ухвалювати рішення про зниження ключової процентної ставки.
У середу після закриття американського ринку буде опубліковано протокол травневого засідання ФРС, на якому ставка була збережена на рівні 5,25-5,5%. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 11-12 червня.
Пара євро/долар за даними на 15:09 кв торгується на рівні $1,0832 порівняно з $1,0855 на закриття ринку у вівторок.
Курс фунта до долара становить $1,2717 порівняно з $1,2710 за підсумками минулої сесії.
Споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 2,3% у річному вираженні після підйому на 3,2% місяцем раніше, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Інфляція в країні сповільнилася до мінімуму з липня 2021 року, але виявилася вищою за консенсус-прогноз аналітиків, які очікували уповільнення до 2,1%.
Вартість долара в парі з єною піднімається на 0,24% і становить 156,56 єни проти 156,18 єни на кінець торгів напередодні.
Як повідомлялося, обсяг японського експорту у квітні збільшився на 8,3% порівняно з тим самим місяцем минулого року, підвищення зафіксовано за підсумками 5-го місяця поспіль. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав зростання експорту в квітні на 11,1% після березневого підйому на 7,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш
|Швеція планує $7 млрд військової підтримки для України у 2024-2026 роках
|Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами «Град», що підвищило їх ефективність - джерело
|Електронна черга вже працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За місяць банки збільшили обсяги надання кредитів підприємцям
|Долар США зміцнюється до євро та єни, слабо дешевшає до фунта
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,8716 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.05.24
|Ціни на золото відступають від рекордних максимумів в очікуванні протоколу ФРС
|Азійські акції торгуютьсяу флетово-низькому діапазоні. В центрі уваги прибуток Nvidia
|Долар стабільний, оскільки ФРС закликає до терпіння. Ківі підскочив на яструбиному прогнозі РБНЗ
Бізнес
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту