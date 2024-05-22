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Ціни на золото відступають від рекордних максимумів в очікуванні протоколу ФРС
08:42 22.05.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах в середу, відступивши від рекордних максимумів, оскільки занепокоєння з приводу високих процентних ставок в США зростало в очікуванні нових заяв від Федеральної резервної системи.
Втрати поширилися на промислові метали: ціни на мідь відступили від нещодавніх рекордних максимумів, оскільки спекулятивний ажіотаж на червоному металі вщух напередодні нових сигналів щодо фізичної пропозиції і загального попиту.
Стабільний долар також тиснув на ціни на метали, в той час як попит на золото як на безпечний актив знизився на тлі незначних ознак погіршення геополітичної ситуації на Близькому Сході після того, як президент Ірану загинув в авіакатастрофі вертольота.
Спотове золото о 06:23 EET подешевшало на 0,2% до 2415,61 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання в червні подешевшали на 0,3% до 2418,75 долара за унцію. Спотові ціни все ще залишаються в межах свого нещодавнього піку в 2450,06 доларів за унцію.
Протокол засідання ФРС наприкінці квітня, який має бути опублікований пізніше в середу, зараз знаходиться в центрі уваги в очікуванні нових сигналів від центрального банку.
Під час засідання ФРС залишила ставки без змін, в той час як голова Джером Пауелл, як і раніше, вказав на можливість зниження ставок у 2024 році. Трейдери чекатимуть, чи всі чиновники ФРС дотримуються цієї думки, особливо зважаючи на те, що інфляція залишається стійкою.
Цього тижня низка посадовців ФРС попередила, що центробанк потребує більшої впевненості в тому, що інфляція знижується, перш ніж він зможе почати знижувати ставки. Їхні коментарі підтримали долар і спричинили тиск на більшість високоризикових і недохідних активів.
Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Хоча підвищений попит на активи-прихістки підштовхнув золото до рекордних максимумів на початку тижня, відсутність ескалації на Близькому Сході зробила жовтий метал вразливим до тиску процентних ставок.
Інші дорогоцінні метали також відступили в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 1058,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до 31,950 доларів за унцію.
Спекулятивний ажіотаж на ринках металів підштовхнув ціни на срібло до 12-річних максимумів на початку цього тижня, хоча зараз ралі, схоже, охолоджується. Ціни на платину також були близькі до річного максимуму.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів в середу впали на 0,9% до $10 730,0 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь в США впали на 0,8% до $5,0595 за фунт. Обидва контракти ще більше відступили від рекордних максимумів, досягнутих на початку тижня.
Спекулятивний ажіотаж, тепер, схоже, призупинився, оскільки трейдери чекають, чи зможуть фізичні поставки міді задовольнити попит.
Охолодження оптимізму щодо Китаю - найбільшого світового імпортера міді - також спричинило деякий відкат цін, оскільки трейдери чекали, як Пекін реалізовуватиме свої нещодавно намічені заходи стимулювання.
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