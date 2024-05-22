Долар стабільний, оскільки ФРС закликає до терпіння. Ківі підскочив на яструбиному прогнозі РБНЗ

У середу долар був стабільним проти кількох конкурентів, оскільки ринок оцінював заклики до терпіння з боку чиновників Федеральної резервної системи і чекав публікації протоколів ФРС, щоб отримати більше інформації про подальший шлях центрального банку.

Ківі виділявся на фоні затишшя, стрибнувши після рішення Резервного банку Нової Зеландії щодо монетарної політики.

Хоча РБНЗ залишив базову ставку на рівні 5,5%, як і очікувалося, центральний банк заявив, що існує певне занепокоєння, що рівень інфляції знижується повільніше, ніж очікувалося.

Тепер банк вбачає свою ставку на рівні 5,54% у червні 2025 року порівняно з попередніми 5,33%.

«Замість "голубиного" нахилу, якого очікував ринок, оновлений OCR-трек РБНЗ показує, що він планує утримувати ставки на вищому рівні довше», - написав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, у своїй записці.

У відповідь новозеландський долар підскочив до $0,6152, що є найвищим показником з 14 березня. Востаннє він виріс на 0,89% проти долара США до $0,614.

Австралійський долар виріс на 0,18% до $0,668.

За відсутності інших економічних даних, які могли б вплинути на ринок цього тижня, основні валюти продовжували рухатися у вузькому діапазоні.

Інвестори збільшують бети на зниження ставок після того, як більш м'які показники інфляції минулого тижня посилили очікування зниження ставок в США цього року.

Після того, як низка чиновників ФРС виступили з обережними заявами, ринки оцінили можливість пом'якшення на 43 базисних пункти (б.п.) порівняно з максимумом минулого тижня в 52 б.п.

Голова ФРС Крістофер Уоллер заявив вночі, що йому потрібно буде побачити ще кілька місяців хороших даних по інфляції, перш ніж він буде впевнено підтримувати пом'якшення монетарної політики.

Цю думку підтримала президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер.

Тим не менш, коментарі Уоллера не дали ринку нічого нового, вважає Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

«Він, по суті, сказав нам, що якщо інфляція знизиться, то ФРС скоротить ... Одне передбачає інше і нічого не говорить про те, чи знизиться інфляція і ставки».

Хоча ринки зберігають надію на те, що інфляція в США продовжить сповільнюватися, дані PCE, які вийдуть 31 травня, стануть вирішальним тестом для підтвердження цих очікувань, додав він.

Індекс долара знизився на 0,06% до 104,57 проти кошика валют після короткочасного зростання до 104,76 вночі.

Напередодні даних, що вийдуть наступного тижня, ринок отримає протокол засідання ФРС з монетарної політики 30 квітня - 1 травня, який інвестори будуть ретельно вивчати, щоб прояснити подальші дії центрального банку.

Голова ФРС Джером Пауелл на своєму прес-брифінгу після того, як ФРС залишила ставки без змін на цьому засіданні, виключив підвищення ставок.

Євро виріс на 0,04% до $1,0858, в центрі уваги опинилися дані за четвер від Європейського центрального банку щодо узгодженої заробітної плати та індексу менеджерів із закупівель в єврозоні.

Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2718, що на 0,09% вище за день і недалеко від двомісячного максимуму, досягнутого у вівторок, оскільки ринок очікував ключового звіту по інфляції у Великобританії, який має бути опублікований пізніше цього ж дня.

Економісти, опитані Reuters, кажуть, що дані, ймовірно, покажуть, що базова інфляція різко сповільнилась до 2,1% у квітні, хоча Банк Англії (BOE) вважає, що вона цього року знову прискориться до 2,6%.

Ринки очікують зменшення процентних ставок від Банку Англії на 53 базисних пункти цього року.

По відношенню до єни долар був близький до флету на рівні 156,25, оскільки трейдери взяли перепочинок від тестування валютної пари.

Побоювання валютної інтервенції з боку Токіо все ще тримають трейдерів настороженими після підозр щодо інтервенцій на початку цього місяця.

Єна не змінилася після того, як дані показали, що експорт Японії зріс на 8,3% в квітні в порівнянні з попереднім роком.