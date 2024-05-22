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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Американські акції акції трохи зросли після коментарів ФРС
07:55 22.05.2024 |
Американські фондові індекси закрилися з невеликим зростанням у вівторок, піднявши S&P 500 і Nasdaq до рекордних рівнів, оскільки інвестори оцінювали останні коментарі чиновників Федеральної резервної системи в пошуках підказок щодо термінів зниження ставки.
Nvidia, третя за величиною ринкової капіталізації компанія на Волл-стріт, повідомить результати після закриття торгів у середу, що, ймовірно, стане значним каталізатором ринку і перевірить, чи вдасться втримати значне зростання акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом.
Згідно з даними аналітичної компанії Trade Alert, опціони Nvidia до п'ятниці можуть зрости на 8,7%, або на 200 мільярдів доларів ринкової капіталізації, в будь-якому напрямку, згідно з даними опціонної компанії. У вівторок акції чипмейкера виросли на 0,64%, а за рік вони зросли приблизно на 93%, після того, як у 2023 році зросли майже на 240%.
Інвестори також очікують протоколу останнього засідання ФРС, яке має відбутися в середу, після того, як у вівторок кілька чиновників ФРС посилили позицію, що для центрального банку було б найкраще проявити терпіння, перш ніж починати знижувати процентні ставки.
«Інвестори сьогодні просто сидять склавши руки, тому що завтра вийдуть дві важливі події - протокол ФРС і прибуток Nvidia, тому я не думаю, що люди хочуть робити якісь великі ставки напередодні цього», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку.
Він сказав, що ФРС «все ще дуже залежна від даних, і в результаті вони будуть робити те, що дані говорять їм робити, і це майже все, але Волл-стріт продовжуватиме прогнозувати, в тому числі і ми, що ФРС почне знижувати ставки у вересні».
Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на вересневому засіданні центрального банку становить 64,8%, що означає, що вона буде знижена щонайменше на 25 базисних пунктів.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 66,22 пункту, або на 0,17%, до 39 872,99, S&P 500 - на 13,28 пункту, або на 0,25%, до 5 321,41, а Nasdaq Composite - на 37,75 пункту, або на 0,22%, до 16 832,62.
Nasdaq показав четверте рекордне закриття за останні шість сесій, в той час як S&P закрився на рекордному рівні вперше з 15 травня.
S&P 500 торгувався в діапазоні близько 27 пунктів протягом сесії.
Акції рітейлерів знизились на 0,36%, оскільки шквал квартальних звітів свідчить про завершення сезону звітності, а акції Lowe's знизились після того, як компанія з продажу товарів для дому попередила про тиск на операційну маржу в поточному кварталі.
Роздрібний продавець автозапчастин AutoZone знизився на 3,53% після падіння продажів у третьому кварталі.
Macy's підскочив на 5,13% після того, як оператор універмагів підвищив свій річний прогноз прибутку, незважаючи на більше, ніж очікувалося, падіння продажів у першому кварталі.
Акції JPMorgan Chase зросли на 2,01%, відігравши частину падіння в понеділок на 4,5%, що сприяло зростанню індексу банків S&P 500.
International Business Machines виросли на 2,09% на планах випустити сімейство моделей штучного інтелекту у вигляді програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і допомогти Саудівській Аравії в навчанні системи штучного інтелекту арабською мовою.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,07 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - в співвідношенні 1,35 до 1.
Індекс S&P 500 показав 54 нових 52-тижневих максимуми і шість нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 133 нових максимуми і 111 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 11,39 мільярдів акцій, порівняно з 11,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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