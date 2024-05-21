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АНАЛІТИКА

Долар слабко дешевшає до євро і фунта, стабільний щодо єни

15:46 21.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Вартість долара щодо основних валют коливається слабко за відсутності важливих статданих, а також чітких свідчень можливої розбіжності напрямків грошово-кредитної політики найбільших світових центробанків, зазначає аналітик MUFG Дерек Галпенні.

Хоча очікування щодо термінів зниження ставок провідними ЦБ розходяться, вони недостатні, щоб спровокувати суттєвий рух валютних курсів, наводить слова Галпенні газета The Wall Street Journal.

За словами експерта, волатильність основних валютних пар залишатиметься низькою, якщо тільки знову не виникне побоювань, що Федеральна резервна система (ФРС) може повернутися до посилення політики через стійкий інфляційний тиск.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на протокол засідання ФРС, що відбулося 30 квітня-1 травня. Протокол буде оприлюдненому в середу о 21:00 кч.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,0868 порівняно з $1,0857 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2719 порівняно з $1,2706 напередодні.

Цього тижня також буде оприлюднено дані про динаміку споживчих цін у Великій Британії, які допоможуть трейдерам в оцінці перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики Банком Англії.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає ослаблення темпів зростання споживчих цін у країні минулого місяця до 2,1% у річному вираженні з березневих 3,2%.

Курс долара в парі з єною становить 156,25 єни проти 156,27 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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