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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,7869 грн/$1
12:42 21.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 травня 2024 року.
|Показник
|20.05.2024
|21.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.6720
|39.7869
|0.29
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 травня - 39,6650 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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