Ціни на золото падають з рекордних максимумів через побоювання щодо ставок

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок, відступивши від рекордних максимумів, оскільки деяке ослаблення невизначеності щодо Ірану охолодило попит на жовтий метал як на безпечний актив, в той час як тиск з боку побоювань щодо процентних ставок в США зберігався.

Серед промислових металів ралі міді до рекордних максимумів також розвернулося у вівторок на тлі деякої фіксації прибутку і в міру того, як трейдери оцінювали, наскільки великий потенціал має червоний метал.

У понеділок золото злетіло до рекордного максимуму, отримавши вигоду від зростання попиту на активи тихої гавані, оскільки трейдери побоювалися геополітичної нестабільності на Близькому Сході після того, як президент Ірану загинув у катастрофі вертольота. Але безпосередній вплив його смерті залишився незрозумілим.

Спотове золото о 06:59 EET впало на 0,5% до 2413,77 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 0,9% до 2416,75 доларів за унцію. У понеділок спотове золото досягло рекордного максимуму в 2450$.

Відсутність будь-якої серйозної нестабільності на Близькому Сході знизила попит на золото як на засіб захисту, зробивши його більш вразливим до занепокоєння щодо процентних ставок у США.

Ряд чиновників Федеральної резервної системи попередили в понеділок, що центральний банк повинен бути набагато більш впевненим в тому, що інфляція знижується, перш ніж він зможе почати знижувати процентні ставки. Центральний банк, швидше за все, буде тримати ставки на високому рівні ще довше.

Долар зміцнився на тлі очікування протоколу засідання ФРС в кінці квітня, яке має відбутися в середу, що, в свою чергу, спричинило тиск на більш широкі ціни на метали і зупинило ралі цін.

Високі довгострокові процентні ставки зменшують привабливість недохідних активів, таких як золото, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій в них.

Інші дорогоцінні метали також знизилися у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 1,6% до 1042,60 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,5% до 31,628 доларів за унцію. Але обидва метали зберегли більшу частину своїх прибутків, отриманих за останні кілька сесій.

Ціни на мідь різко відступили від рекордних максимумів, досягнутих у понеділок, оскільки інвестори відступили, щоб побачити, наскільки великий потенціал має червоний метал цього року.

Нещодавнє ралі міді було викликане головним чином спекулятивним ажіотажем навколо потенційного дефіциту пропозиції червоного металу, що, в свою чергу, спричинило коротке падіння на біржі Comex і спровокувало ще більший ріст цін.

Але у вівторок ці прибутки зменшилися, оскільки основна увага була зосереджена на тому, чи зможуть поставки міді бути забезпечені вчасно, щоб задовольнити негайний попит.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,3% до $10 825,0 за тонну після досягнення рекордного рівня вище $11 100 в понеділок.

Одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 1,1% до $5,0510 за фунт, також відступивши від рекордних максимумів.