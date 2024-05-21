Долар стабільний. Інвестори в цілому дотримувалися своїх поглядів на очікувані терміни і ступінь зниження ставок ФРС

У вівторок долар був стійким, в той час як єна боролася зі слабкою стороною рівня 156, хоча торгівля була в основному обмежена діапазоном, оскільки інвестори в цілому дотримувалися своїх поглядів на очікувані терміни і ступінь зниження ставок Федеральної резервної системи в цьому році.

По відношенню до єни долар виріс на 0,07% до 156,37 на початку азіатської сесії.

Єна торгувалась у вузькому діапазоні протягом останніх кількох сесій, оскільки побоювання подальших інтервенцій з боку японської влади утримували трейдерів від падіння валюти до нових мінімумів. Однак, все ще значна різниця у відсоткових ставках між США та Японією зберігає привабливість єни як валюти фінансування.

У той же час, євро піднявся на 0,03% до $1,0860, а фунт стерлінгів - на 0,03% до $1,27095.

Цього тижня в календарі економічних даних США мало що вказує на напрямок руху валют, тому основна увага прикута до виступів представників ФРС, які дадуть підказки про перспективи процентної ставки в США і про те, як скоро може початися цикл пом'якшення монетарної політики.

У понеділок кілька чиновників закликали до подальшої обережності в політиці, навіть після того, як дані минулого тижня показали довгоочікуване ослаблення тиску на споживчі ціни в квітні.

«Я думаю, що всі коментарі різних посадовців будуть повторювати одні й ті ж думки, і головним меседжем буде продовження терплячого підходу FOMC до зниження процентних ставок», - сказала Керол Конг, валютний стратег Австралійського банку Співдружності.

Тим не менш, обережна риторика ФРС поки що не зробила нічого, щоб суттєво змінити ринкове ціноутворення на зниження ставок, оскільки інвестори ставлять на два зниження ставок цього року, починаючи з вересня.

Новозеландський долар мало змінився і склав $0,6107, в той час як австралійський долар виріс на 0,1% до $0,6674 напередодні публікації протоколу травневого засідання Резервного банку Австралії, яке відбудеться пізніше у вівторок.

По відношенню до кошика валют долар стабілізувався на рівні 104,61.