Nasdaq б'є рекорди, S&P зростає в очікуванні результатів Nvidia

Nasdaq закрився на рекордному рівні в понеділок, в той час як S&P 500 трохи підріс, оскільки акції технологічних компаній зросли напередодні довгоочікуваного звіту Nvidia, а інвестори оцінювали терміни зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Технологічний індекс S&P 500 очолив зростання серед 11 основних секторів S&P, піднявшись на 1,32%, чому сприяли такі виробники чіпів, як Nvidia, який виріс на 2,49% перед квартальними результатами в середу.

Інвестори шукатимуть у прибутках Nvidia докази того, що лідер у галузі ШІ-чіпів може підтримувати своє вибухове зростання і випереджати конкурентів.

Щонайменше три брокерські компанії підвищили свої цінові орієнтири по Nvidia, в той час як акції Micron Technology виросли на 2,96% після того, як Morgan Stanley підвищив статус виробника чіпів пам'яті до «equal-weight» з «underweight». Індекс напівпровідників PHLX виріс на 2,15%.

«Якщо вони здивують підвищенням ставок, Nvidia може спричинити міні-шаленство, хоча все досить дорого, тому важко побачити великий рух вгору з цього приводу», - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.

«Якщо ФРС почне знижувати ставки, це дійсно може викликати ралі, але поки що не схоже, що дані це підтверджують».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 196,82 пункти, або 0,49%, до 39 806,77. S&P 500 виріс на 4,86 пункту, або на 0,09%, до 5 308,13, а Nasdaq Composite - на 108,91 пункту, або на 0,65%, до 16 794,87.

Падіння індексу Dow спричинило падіння акцій JPMorgan на 4,5% після того, як генеральний директор Джеймі Даймон заявив, що він налаштований «обережно песимістично», і сказав, що компанія не викуповуватиме свої акції за поточними цінами.

Сезон хороших звітів і ознаки того, що інфляція може знову почати сповільнюватися, відродили надії на зниження ставки ФРС цього року, підштовхнувши основні середні показники до рекордних рівнів. Минулого тижня індекс «блакитних фішок» Dow вперше закрився вище 40 000 пунктів.

Коментарі чиновників ФРС в понеділок мало змінили очікування щодо зниження ставок центральним банком, оскільки вони неохоче говорили про послаблення інфляційного тиску, а деякі з них наголошували на необхідності бути обережними.

Протокол останнього засідання ФРС з питань монетарної політики заплановано оприлюднити в середу. Як показав CME FedWatch Tool, ринки оцінюють в 63,3% ймовірність зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) на вересневому засіданні.

Нещодавнє ралі почало викликати занепокоєння щодо оцінки вартості акцій: за даними LSEG, індекс S&P 500 торгується з форвардним співвідношенням ціни до прибутку на рівні 20,8, що значно вище його історичного середнього показника 15,9.

Deutsche Bank підвищив цільовий показник S&P 500 на кінець 2024 року до 5500 пунктів з 5100 пунктів, що є найвищим показником серед найбільших брокерських компаній, тоді як Morgan Stanley прогнозує, що він досягне 5400 пунктів до червня 2025 року.

Акції Norwegian Cruise Line зросли на 7,56% після того, як компанія підвищила свій річний прогноз прибутку.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,14 до 1. На Nasdaq кількість випусків, що знижуються, перевищила кількість випусків, що зростають, у співвідношенні 1,01 до 1.

Індекс S&P 500 показав 58 нових 52-тижневих максимумів і чотири нових мінімуми, в той час як Nasdaq зафіксував 222 нових максимуми і 101 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,31 млрд. акцій, порівняно з 11,82 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.