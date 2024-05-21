Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США слабо зміцнюється до євро, фунта та єни

15:57 20.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США незначно зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Минулого тижня DXY знизився майже на 1% у зв'язку зі зростанням очікувань трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) почне пом'якшувати грошово-кредитну політику цього року, оскільки опубліковані 15 травня статдані показали сповільнення темпів зростання споживчих цін у Штатах у квітні.

Водночас низка представників американського ЦБ дали зрозуміти, що хотіли б дочекатися додаткових сигналів ослаблення інфляції, перш ніж розпочинати зниження ставки.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на протокол засідання ФРС, що відбулося 30 квітня - 1 травня. Протокол буде опубліковано в середу о 20:00 EET.

Пара євро/долар за даними на 14:35 кв торгується на рівні $1,0863 проти $1,0871 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2695 порівняно з $1,2702 за підсумками торгів у п'ятницю.

Цього тижня також будуть оприлюднені дані про динаміку споживчих цін у Великій Британії, які допоможуть трейдерам в оцінці перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики Банком Англії.

Британський ЦБ, можливо, буде готовий знизити базову ставку цього літа, якщо підтвердяться прогнози уповільнення інфляції, заявив у понеділок заступник голови регулятора Бен Бродбент.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає ослаблення темпів зростання споживчих цін у країні минулого місяця до 2,1% у річному вираженні з березневих 3,2%. Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), як очікується, сповільнилася до 3,7% з 4,2%.

Курс долара в парі з єною становить 155,75 єни проти 155,68 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс американської валюти щодо юаня зріс до 7,2323 юаня проти 7,2237 юаня в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами залишено на рівні 3,95%. Обидві ставки є рекордно низькими.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6650
  0,2378
 0,60
EUR
 1
 43,0802
  0,3253
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4319  0,11 0,27 39,9931  0,11 0,27
EUR 42,7454  0,11 0,26 43,5077  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6550  0,27 0,67 39,6700  0,25 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес