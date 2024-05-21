Долар США слабо зміцнюється до євро, фунта та єни

Долар США незначно зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Минулого тижня DXY знизився майже на 1% у зв'язку зі зростанням очікувань трейдерів, що Федеральна резервна система (ФРС) почне пом'якшувати грошово-кредитну політику цього року, оскільки опубліковані 15 травня статдані показали сповільнення темпів зростання споживчих цін у Штатах у квітні.

Водночас низка представників американського ЦБ дали зрозуміти, що хотіли б дочекатися додаткових сигналів ослаблення інфляції, перш ніж розпочинати зниження ставки.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на протокол засідання ФРС, що відбулося 30 квітня - 1 травня. Протокол буде опубліковано в середу о 20:00 EET.

Пара євро/долар за даними на 14:35 кв торгується на рівні $1,0863 проти $1,0871 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2695 порівняно з $1,2702 за підсумками торгів у п'ятницю.

Цього тижня також будуть оприлюднені дані про динаміку споживчих цін у Великій Британії, які допоможуть трейдерам в оцінці перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики Банком Англії.

Британський ЦБ, можливо, буде готовий знизити базову ставку цього літа, якщо підтвердяться прогнози уповільнення інфляції, заявив у понеділок заступник голови регулятора Бен Бродбент.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає ослаблення темпів зростання споживчих цін у країні минулого місяця до 2,1% у річному вираженні з березневих 3,2%. Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), як очікується, сповільнилася до 3,7% з 4,2%.

Курс долара в парі з єною становить 155,75 єни проти 155,68 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс американської валюти щодо юаня зріс до 7,2323 юаня проти 7,2237 юаня в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами залишено на рівні 3,95%. Обидві ставки є рекордно низькими.