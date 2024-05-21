НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6720 грн/$1

Кавомашина – це справжній порятунок, для тих, хто зовсім не уявляє свій ранок без гарячої чашки ароматної кави. Сучасна техніка спроможна приготувати багато видів напоїв, включаючи міцний еспресо чи ніжний лате, всього за декілька хвилин.