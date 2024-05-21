За тиждень НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів

За тиждень з 13 по 17 травня Національний банк України купив 460 тис дол на міжбанку, при цьому продав 490,51 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 13 по 17 травня Нацбанк продав 490,51 млн дол, що на 43,05 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 460 тис дол, що на 310 тис більше, ніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав 9,524 млрд дол, тоді як купив 105,4 млн дол.

Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.