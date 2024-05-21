Фінансові новини
- |
- 21.05.24
- |
- 03:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад 490 мільйонів доларів
09:18 20.05.2024 |
За тиждень з 13 по 17 травня Національний банк України купив 460 тис дол на міжбанку, при цьому продав 490,51 млн дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 13 по 17 травня Нацбанк продав 490,51 млн дол, що на 43,05 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 460 тис дол, що на 310 тис більше, ніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав 9,524 млрд дол, тоді як купив 105,4 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди на «Рамштайні» оголосили про надання Україні БМП YPR-765
|Глава Пентагону: На ««Рамштайн-22» обговорювали посилення ППО, союзники зосереджені на потребах України для ахисту Харкова та інших місць
|Іспанія відправляє Україні другу партію танків Leopard і 155-мм боєприпаси
|Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ремонт кавомашин своїми руками
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування у квітні відшкодував вкладникам збанкрутілих банків 13,5 мільйонів
|Банки знизили ставки за депозитами для бізнесу та населення, кредитування активно зростає, – НБУ
|Долар США слабо зміцнюється до євро, фунта та єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6720 грн/$1
|Банки в управлінні Фонду гарантування вкладів у квітні отримали ₴701,6 мільйона
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.05.24
Бізнес
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США