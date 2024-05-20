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Долар стабільний, оскільки трейдери очікують підказок щодо подальшої динаміки процентних ставок в США
08:02 20.05.2024 |
У понеділок курс долара в цілому стабільний, оскільки інвестори очікують на подальші підказки, які допоможуть намітити спрямування процентної ставки в США після обережних коментарів представників Федеральної резервної системи, навіть незважаючи на те, що інфляція демонструє ознаки уповільнення.
Японська єна почала тиждень з негативної динаміки, трохи ослабнувши до 155,80 за долар, оскільки трейдери все ще очікують на ознаки державного втручання. Валюта рухалася у вузьких межах протягом останніх кількох торгових днів.
Дані минулого тижня показали, що споживчі ціни в США в квітні знизилися, що призвело до зниження ринкових цін на 50 базисних пунктів (б.п.), або принаймні два зниження ставок цього року, але різні чиновники ФРС висловлювали застереження щодо того, коли ставки можуть знизитися.
В результаті трейдери роблять ставку на пом'якшення ставок приблизно на 46 б.п. в цьому році, і лише зниження ставок в листопаді повністю враховане в ціні.
У понеділок на початку торгів євро виріс на 0,07% до $1,087525, досягнувши майже двомісячного максимуму в $1,0895, якого він торкнувся минулого тижня. Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, майже не змінився і склав 104,46.
Тепер основна увага буде прикута до звіту по індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) - ключового показника інфляції ФРС, який має бути опублікований 31 травня.
«ФРС не матиме достатньо даних до червневого або липневого засідання, щоб бути достатньо впевненим у зниженні ставок», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.
«У серпні голова ФРС Пауелл може використати конференцію в Джексон-Хоулі для того, щоб пояснити своє бачення подальших кроків і оголосити про зниження ставок у вересні. Будемо сподіватися, що дані будуть сприятливими».
Ринки також будуть зосереджені на протоколі останнього засідання ФРС, яке відбудеться в середу. Цього тижня також вийдуть свіжі індекси ділової активності в єврозоні, Німеччині, Великобританії та США, а також повний список спікерів ФРС.
«У нас є Бостік, Барр, Уоллер і Джефферсон - всі вони в календарі спікерів на сьогодні (понеділок). Видається ймовірним більше коментарів на тему «higher for longer»", - зазначають економісти ING у своїй записці.
Що стосується інших валют, фунт стерлінгів востаннє був на рівні $1,2705, трохи нижче майже двомісячного максимуму, якого він досяг у п'ятницю.
Австралійський долар виріс на 0,14% до $0,6703, в той час як новозеландський долар майже не змінився до $0,61315.
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