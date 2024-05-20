Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі геополітичних потрясінь

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азіатських торгах у понеділок, оскільки зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході збільшило попит на прихісток, в той час як більш широке ралі на ринках металів також перекинулося на жовтий метал.

Спотове золото подорожчало майже на 1% до рекордної позначки 2440,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, досягли рекордної позначки 2444,55 доларів за унцію.

За повідомленнями ЗМІ на вихідних, вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі та його міністр закордонних справ, розбився в неділю на фоні поганих погодних умов.

Рятувальні роботи велися, але агентство Reuters процитувало іранських чиновників, які заявили, що їхні життя перебувають у небезпеці.

Раїсі вважався претендентом на те, щоб стати наступним верховним лідером Ірану, а також вважався головним прихильником жорсткої лінії на придушення внутрішніх протестів і впровадження більш суворих законів про моральність.

У квітні ціни на золото злетіли до рекордних максимумів на побоюваннях війни між Ізраїлем та Іраном, хоча такий сценарій не реалізувався. Але перспектива подальшої нестабільності на Близькому Сході, схоже, знову підштовхнула жовтий метал до зростання.

Ізраїль також продовжував наносити удари по Газі, підтримуючи напруженість у регіоні на високому рівні.

В інших регіонах попит на безпечний притулок також підтримувався посиленням військових дій між Росією і Україною.

Інші дорогоцінні метали також зросли в понеділок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 1096,50 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло підскочили на 3,2% до більш ніж 11-річного максимуму 32,285 доларів за унцію.

Зростанню цін на метали сприяли зростаючі очікування зниження процентної ставки в США в цьому році, в той час як очікування збільшення попиту і скорочення пропозиції, особливо на промислові метали, також сприяли підвищенню цін.

Цього тижня основна увага прикута до подальших сигналів з боку Федеральної резервної системи після того, як дещо м'які показники інфляції в США за квітень посилили надії на те, що центральний банк почне знижувати ставки вже у вересні.