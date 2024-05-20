Фінансові новини
- |
- 20.05.24
- |
- 09:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі геополітичних потрясінь
07:49 20.05.2024 |
Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на азіатських торгах у понеділок, оскільки зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході збільшило попит на прихісток, в той час як більш широке ралі на ринках металів також перекинулося на жовтий метал.
Спотове золото подорожчало майже на 1% до рекордної позначки 2440,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, досягли рекордної позначки 2444,55 доларів за унцію.
За повідомленнями ЗМІ на вихідних, вертоліт, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі та його міністр закордонних справ, розбився в неділю на фоні поганих погодних умов.
Рятувальні роботи велися, але агентство Reuters процитувало іранських чиновників, які заявили, що їхні життя перебувають у небезпеці.
Раїсі вважався претендентом на те, щоб стати наступним верховним лідером Ірану, а також вважався головним прихильником жорсткої лінії на придушення внутрішніх протестів і впровадження більш суворих законів про моральність.
У квітні ціни на золото злетіли до рекордних максимумів на побоюваннях війни між Ізраїлем та Іраном, хоча такий сценарій не реалізувався. Але перспектива подальшої нестабільності на Близькому Сході, схоже, знову підштовхнула жовтий метал до зростання.
Ізраїль також продовжував наносити удари по Газі, підтримуючи напруженість у регіоні на високому рівні.
В інших регіонах попит на безпечний притулок також підтримувався посиленням військових дій між Росією і Україною.
Інші дорогоцінні метали також зросли в понеділок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 1096,50 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло підскочили на 3,2% до більш ніж 11-річного максимуму 32,285 доларів за унцію.
Зростанню цін на метали сприяли зростаючі очікування зниження процентної ставки в США в цьому році, в той час як очікування збільшення попиту і скорочення пропозиції, особливо на промислові метали, також сприяли підвищенню цін.
Цього тижня основна увага прикута до подальших сигналів з боку Федеральної резервної системи після того, як дещо м'які показники інфляції в США за квітень посилили надії на те, що центральний банк почне знижувати ставки вже у вересні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні
|ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
|НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після атаки дронів
|В Україні затвердили нову форму «військового квитка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Долар стабільний, оскільки трейдери очікують підказок щодо подальшої динаміки процентних ставок в США
|Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі геополітичних потрясінь
|Азійські акції зростають на хвилі китайських стимулів та росту техсектору
|Усі три основні фондові індекси США продемонстрували значне зростання за тиждень
|НБУ послабить вимоги до банків, які кредитують малі електростанції
|Долар США впевнено зміцнюється до основних валют
Бізнес
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США
|Google показав Project Astra — ШІ-асистента з голосовим та візуальним розпізнаванням
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів