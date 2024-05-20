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АНАЛІТИКА

Усі три основні фондові індекси США продемонстрували значне зростання за тиждень

07:08 20.05.2024 |

Фінанси

 

Світовий фондовий індекс виріс сьому сесію поспіль, а прибутковість казначейських облігацій США також зросла в п'ятницю, оскільки інвестори намагалися оцінити терміни можливого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року.

Промисловий індекс Доу-Джонса вперше закрився вище 40 000 пунктів, а всі три основні фондові індекси США продемонстрували значне зростання за тиждень.

Дані, опубліковані на початку тижня, що свідчать про зниження споживчих цін у квітні, посилили очікування того, що центральний банк США цього року зможе двічі знизити ставки, починаючи з вересня.

Однак багато що залежить від того, що станеться з ціновим тиском в найближчі місяці, і чиновники ФРС натякнули, що ставки в США можуть не знизитися найближчим часом.

У п'ятницю голова ФРС Мішель Боуман повторила свою думку про те, що інфляція продовжить знижуватися при незмінній обліковій ставці, але сказала, що не бачить поліпшення інфляції в цьому році і залишається готовою підвищити ставки, якщо прогрес зупиниться або розвернеться назад.

Протокол останнього засідання ФРС має бути опублікований цього тижня і може надати більше інформації про те, на що очікують чиновники ФРС, щоб почати знижувати ставки. Засідання проходило з 30 квітня по 1 травня, однак, відбулося до виходу даних по індексу споживчих цін, які були оприлюднені в середу.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 134,21 пункту, або на 0,34%, до 40 003,59, S&P 500 - на 6,17 пункту, або на 0,12%, до 5 303,27, а Nasdaq Composite - на 12,35 пункту, або на 0,07%, до 16 685,97.

За тиждень Dow виріс на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, а Nasdaq - на 2,1%.

«Люди зараз дивляться на наступний каталізатор. Скоріш за все, це буде те, чи піде ФРС на зниження ставок", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth.

Індекс MSCI для світових фондових індексів виріс на 0,88 пунктів, або на 0,11%, до 794,96, і зафіксував сьому сесію зростання і ще одне рекордно високе закриття. Індекс також був налаштований на зростання за тиждень.

Індекс STOXX 600 впав на 0,13%. Звіт показав, що член правління Європейського центрального банку Ізабель Шнабель виступила за обережність щодо подальшого зниження процентних ставок після ймовірного першого зниження в червні.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 4,3 базисних пункти до 4,42% порівняно з 4,377% наприкінці четверга.
За матеріалами: zawya.com
 

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