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АНАЛІТИКА

Долар США впевнено зміцнюється до основних валют

16:19 17.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Підтримку американській валюті надали "яструбині" заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), які дещо послабили оптимізм ринку щодо швидкого пом'якшення політики американським ЦБ, що був спричинений сигналами ослаблення інфляції в США.

Опубліковані цього тижня статдані показали уповільнення темпів зростання споживчих цін у Штатах у квітні, у зв'язку з чим упевненість трейдерів у тому, що Федрезерв опустить ставку у вересні, зросла.

Однак президент Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у четвер, що для ухвалення рішення про зниження ставки необхідно одержати більше даних, що підтверджують стабільне уповільнення інфляції. Його колега з ФРБ Клівленда Лоретта Местер також вважає, що керівництву ФРС потрібно більше підтверджень спаду інфляції, щоб бути впевненими в тому, що вона рухається до цільового показника ЦБ у 2%.

У п'ятницю ринок стежитиме за виступами члена ради керуючих ФРС Крістофера Воллера, а також президента ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0844 проти $1,0869 на закриття попередньої сесії.

Остаточний звіт статистичного управління Європейського союзу, оприлюднений у п'ятницю, підтвердив збереження інфляції в єврозоні у квітні на рівні попереднього місяця - 2,4% у річному вираженні, мінімальному з листопада минулого року.

Член виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель заявила в інтерв'ю японській газеті Nikkei, що пом'якшення політики регулятором у червні, "можливо, є доцільним", але необхідності в подальшому зменшенні ставок уже в липні вона не убачає.

Курс фунта до долара опустився до $1,2655 порівняно з $1,2671 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 155,89 єни проти 155,4 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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