Фінансові новини
- |
- 17.05.24
- |
- 09:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото втратили частину тижневого приросту на тлі стриманих сподівань на зниження ставок
08:34 17.05.2024 |
У п'ятницю ціни на золото дещо знизилися, втративши частину свого тижневого зростання, оскільки коментарі низки чиновників Федеральної резервної системи США дали більш тверезий прогноз щодо зниження процентних ставок.
Цього тижня жовтий метал піднявся майже до 2400 доларів за унцію одразу після деяких слабких економічних показників США. Але в четвер і п'ятницю він відступив від цих рівнів.
Спотове золото о 06:19 EET стабілізувалося на рівні 2377,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, трохи знизилися до 2381,10 доларів за унцію.
Жовтий метал подешевшав у четвер після того, як ряд чиновників ФРС застерегли від бетів на негайне зниження процентних ставок.
Декілька членів комітету центрального банку зі встановлення ставок заявили, що центральному банку знадобиться набагато більше переконливих доказів того, що інфляція знижується, незважаючи на дещо слабкий показник інфляції за квітень.
Це призвело до того, що трейдери почали закладати в ціни очікування щодо зниження ставки у вересні. Курс долара та дохідність казначейських облігацій США також відновились після попередніх втрат цього тижня.
Проте трохи нижчі, ніж очікувалося, показники індексу споживчих цін сприяли зростанню курсу золота на 0,7% за тиждень.
Жовтий метал також наблизився до рекордного максимуму понад 2430 доларів за унцію, хоча здавалося малоймовірним, що цей рівень буде досягнутий у найближчій перспективі.
Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю, але були налаштовані на значний тижневий приріст. Ф'ючерси на платину впали на 0,2%, але торгувались на 6,2% за тиждень, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,4%, але зросли на 4,5% цього тижня.
Серед промислових металів, одномісячні ф'ючерси на мідь впали з дворічних максимумів, відстежуючи середні економічні дані. Але тримісячні ф'ючерси на мідь виросли, і їх чекає зоряний тиждень, оскільки ринки роблять ставку на скорочення поставок і можливе відновлення попиту в найближчі місяці.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $10 445,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,8935 за фунт.
Дані з Китаю в п'ятницю намалювали змішану картину економіки. У той час як промислове виробництво зросло більше, ніж очікувалося, зростання роздрібних продажів сповільнилося, а ціни на житло знижувалися прискореними темпами. Зростання інвестицій в основний капітал також сповільнилося.
Опубліковані дані створили непевні перспективи для найбільшого в світі імпортера міді, який розгорнув додаткові стимулюючі заходи для підтримки зростання.
Тримісячні ф'ючерси на мідь виросли на перспективі відновлення попиту і на цьому тижні подорожчали майже на 4%. Вони також досягли дворічних максимумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях, - NYT
|«Схеми» показали майно в Дубаї чиновників із Кабміну, оборонпрому і мерії Києва – відео
|ППО і артилерія: Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото втратили частину тижневого приросту на тлі стриманих сподівань на зниження ставок
|Азійські акції падають, позаяк ралі на зниженні ставок згасає, а дані з Китаю розчаровують
|Долар готується до тижневого падіння на тлі ознак уповільнення економіки США
|Американські акції випустили пару після того, як індекс Доу досягнув позначки 40 000
|Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною
|В Україні на 1 квітня 2024 року працювало 63 банки
Бізнес
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
|AMD продовжує наздоганяти Intel на ринку процесорів