Ціни на золото втратили частину тижневого приросту на тлі стриманих сподівань на зниження ставок

У п'ятницю ціни на золото дещо знизилися, втративши частину свого тижневого зростання, оскільки коментарі низки чиновників Федеральної резервної системи США дали більш тверезий прогноз щодо зниження процентних ставок.

Цього тижня жовтий метал піднявся майже до 2400 доларів за унцію одразу після деяких слабких економічних показників США. Але в четвер і п'ятницю він відступив від цих рівнів.

Спотове золото о 06:19 EET стабілізувалося на рівні 2377,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, трохи знизилися до 2381,10 доларів за унцію.

Жовтий метал подешевшав у четвер після того, як ряд чиновників ФРС застерегли від бетів на негайне зниження процентних ставок.

Декілька членів комітету центрального банку зі встановлення ставок заявили, що центральному банку знадобиться набагато більше переконливих доказів того, що інфляція знижується, незважаючи на дещо слабкий показник інфляції за квітень.

Це призвело до того, що трейдери почали закладати в ціни очікування щодо зниження ставки у вересні. Курс долара та дохідність казначейських облігацій США також відновились після попередніх втрат цього тижня.

Проте трохи нижчі, ніж очікувалося, показники індексу споживчих цін сприяли зростанню курсу золота на 0,7% за тиждень.

Жовтий метал також наблизився до рекордного максимуму понад 2430 доларів за унцію, хоча здавалося малоймовірним, що цей рівень буде досягнутий у найближчій перспективі.

Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю, але були налаштовані на значний тижневий приріст. Ф'ючерси на платину впали на 0,2%, але торгувались на 6,2% за тиждень, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,4%, але зросли на 4,5% цього тижня.

Серед промислових металів, одномісячні ф'ючерси на мідь впали з дворічних максимумів, відстежуючи середні економічні дані. Але тримісячні ф'ючерси на мідь виросли, і їх чекає зоряний тиждень, оскільки ринки роблять ставку на скорочення поставок і можливе відновлення попиту в найближчі місяці.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $10 445,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,8935 за фунт.

Дані з Китаю в п'ятницю намалювали змішану картину економіки. У той час як промислове виробництво зросло більше, ніж очікувалося, зростання роздрібних продажів сповільнилося, а ціни на житло знижувалися прискореними темпами. Зростання інвестицій в основний капітал також сповільнилося.

Опубліковані дані створили непевні перспективи для найбільшого в світі імпортера міді, який розгорнув додаткові стимулюючі заходи для підтримки зростання.

Тримісячні ф'ючерси на мідь виросли на перспективі відновлення попиту і на цьому тижні подорожчали майже на 4%. Вони також досягли дворічних максимумів.