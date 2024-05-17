Азійські акції падають, позаяк ралі на зниженні ставок згасає, а дані з Китаю розчаровують

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, оскільки застереження з боку чиновників Федеральної резервної системи змусили інвесторів переоцінити очікування зниження процентних ставок, в той час як змішані економічні показники з Китаю викликали підвищену обережність.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Уолл-стріт, оскільки американські фондові індекси закрилися з пониженням після того, як ненадовго досягли рекордних максимумів. Ф'ючерси на американські фондові індекси також тупцювали на місці в азійській торгівлі.

Ряд чиновників ФРС попередили, що ще занадто рано закликати центральний банк до зниження процентних ставок, і що ФРС потребує більше впевненості, щоб почати пом'якшувати політику.

Їхні коментарі значною мірою підірвали оптимізм щодо деяких більш м'яких показників споживчої інфляції в США за квітень, які змусили інвесторів почати закладати в ціни підвищену ймовірність зниження ставки у вересні.

Деякі посередні економічні дані з Китаю також вплинули на настрої в п'ятницю, хоча найбільші технологічні компанії країни були єдиною світлою плямою серед азіатських акцій.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,2%, оскільки шквал економічних показників представив змішані перспективи для найбільшої економіки Азії.

У квітні промислове виробництво зросло більше, ніж очікувалося, що свідчить про відновлення виробничої активності. Але, з іншого боку, роздрібні продажі не виправдали очікувань, так само як і інвестиції в основний капітал.

Інші дані свідчать про стійке зниження цін на житло в Китаї, що підірвало нещодавній оптимізм щодо зусиль уряду, спрямованих на підтримку сектора нерухомості, який занепадає.

Занепокоєння щодо економіки Китаю призвело до того, що гонконгський індекс Hang Seng втратив більшу частину свого раннього зростання, і зараз індекс торгується на 0,2%.

Але гонконгські акції Alibaba Group різко зросли, на 7% до семимісячного максимуму, після того, як вночі стало відомо, що інвестиційна компанія під керівництвом Майкла Беррі, відомого як «Великий шорт», збільшила свою частку в гіганті електронної комерції.

Прибуток в Alibaba перекинувся на інші технологічні компанії, включаючи Tencent Holdings Ltd і JD.com. Беррі також збільшив свою частку в JD, яка зараз є його найбільшим пакетом акцій.

Китайська технологічна компанія Baidu Inc зросла майже на 4%, оскільки вона прогнозувала збільшення попиту на штучний інтелект, навіть незважаючи на те, що її прибутки в першому кварталі виявилися незадовільними.

Азіатські фондові індекси знизилися, змінивши курс після сильного зростання в четвер, оскільки ринки переоцінили перспективи процентних ставок в США.

Японський Nikkei 225 втратив 0,4%, в той час як широкий фондовий індекс TOPIX виріс на 0,2%.

Австралійський ASX 200 впав на 0,6%, оскільки занепокоєння щодо Китаю тиснуло на основні гірничодобувні та споживчі акції.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,8%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття.